Группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину

Фото: хасид (mvs.gov.ua)

Двое украинцов перевозили через границу 7 паломников-хасидов, их задержали правоохранители. Это была очередная попытка хасидов пересечь границу, несмотря на запрет правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Пограничники уже направили уведомления для внесения в ЕРДР по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

"Документы, удостоверяющие личность, были только у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии", - говорится в сообщении.

Фото: задержание (mvs.gov.ua)

Также во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который представлял из себя украинца. Он предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви.

Напомним, Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

Кроме того, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.