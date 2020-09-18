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Хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора (фото)

Пятница 18 сентября 2020 17:05
Хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора (фото)
Хасиды оставили гору мусора на границе Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Сотни хасидов, намусорив на границе Украины, переместились в города Беларуси, чтобы отпраздновать Новый год

Паломники-хасиды покинули границу Украины и оставили гору мусора. Так, паломники переместились с территории пограничного поста Яриловичи, оставались с надеждой на открытие украинских границ, в другие города Беларуси с целью празднования еврейского Нового года. Фотографии последствий пребывания хасидов на украинской границе опубликовал Антон Геращенко в своем Facebook.

Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.

"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Белоруси. Спасибо сотрудникам Пограничной службы за Вашу работу по защите государственной границы Украины. Несмотря на значительное психологическое давление - Вы выполнили свой долг", - подчеркнул чиновник.

Хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора (фото)

Хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора (фото)

Хасиды покинули границу Украины и оставили гору мусора (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Также Геращенко отметил необходимость проведения уборки на прилегающих к посту территориях.

"Осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу", - написал он.

Хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора (фото)

Хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора (фото)

Хасиды покинули границу Украины и оставили гору мусора (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Пользователи отмечают, что шокированы оставленным мусором:

  • Позорище. Позорище позорное, лично мне стыдно за них.
  • Щороку ще гірший бардак в Умані. Але терпимо, бо гроші везуть. Ніякої гідності.
  • Типова картина для Умані в цей час на вул. Пушкіна і сусідніх. От тільки в минулі роки.
  • Как это можно ещё назвать, кроме как свинством? :(((

Стоит отметить, что ранее мы рассказывали, как проходит Рош ха-Шана в Умани.

Также сообщалось, что группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину.

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Новости Украины Жизнь мусорсвалкаграница с Украинойхасиды
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