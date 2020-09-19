Новий "сміттєвий" скандал в Умані: як хасиди відсвяткували Рош ха-Шана (фото і відео)

Хасиди в Умані святкують Рош ха-Шана (фото: РБК-Україна)

В Умані хасиди зустріли юдейський новий рік в умовах карантину

Хасиди в Умані відсвяткували єврейський новий рік Рош ха-Шана, який цього року зустріли в умовах суворого карантину через коронавірус. Замість очікуваних тисяч тільки невелика кількість паломників змогла відвідати могилу цадика Нахмана і провести традиційну вечірню молитву "Маарів" в синагозі.

В місті за дотриманням порядку та правил карантину стежила велика кількість правоохоронців. Зустріч єврейського нового року в Умані пройшла без ексцесів, проте без нового скандалу не обійшлося.

Так, ряд ЗМІ повідомили про гори сміття на вулицях, нібито залишених паломниками. Водночас в "Об'єднаній Єврейській Громаді України" запевнили, що така інформація не відповідає дійсності.

Зазначається, що спеціальний представник громади в Умані "спеціально проінспектував зону паломництва після повідомлень про гори сміття" і з'ясував, що насправді вулиці міста абсолютно чисті, ніде немає сміття.

Опубліковані в пресі фото в ОЄГУ назвали старими, ще з минулих років.

"На це вказує ще й те, що на фотографіях видно натовп хасидів, а зараз вулиці Умані практично порожні: там знаходиться в основному тільки поліція, а кількість прочан незначна. Ця інформація підтверджується фотографіями", - йдеться в матеріалі.

Хасиди в Умані потрапили в новий скандал через фейк про гори сміття, хоча вулиці виявилися чистими (фото: jewishnews.com.ua)

Як хасиди відсвяткували Рош ха-Шана в Умані

До Умані змогли потрапити лише 2-3 тисячі хасидів, оскільки в цьому році паломництво було фактично заборонено через пандемію коронавірусу. Попри це чимало вірян все ж спробували в'їхати до України через Білорусь, проте застрягли на кордоні.

Брацлавським паломникам в уманському "Маленькому Єрусалимі" видавали маски, робили температурний скринінг, правоохоронці слідкували за дотриманням соціальної дистанції.

Як передає кореспондент "РБК-Україна", в місті в районах, де мешкають паломники, поліцейські встановлювали блокпости та перевіряли проїжджаючі автомобілі.

Паломників перевіряють на блокпостах (фото: РБК-Україна)

В синагозі за порядком слідкувала приватна охорона, а на вулицях - співробітники поліції та нацгвардійці.

В мережі опублікували відео, як відбувалося святкування юдейського нового року в Умані.

Відео: Хасиди святкують Рош ха-Шана в Умані

Раніше повідомлялося, що хасиди пішли з українського кордону, залишивши гори сміття після себе.

Нагадаємо також, що групу хасидів затримали на Закарпатті при спробі прорватися до України.