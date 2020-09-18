Хасиды на границе и карантин в городе: как проходит Рош ха-Шана в Умани

Фото: хасиды на границе (facebook.com DPSUkraine)

18 сентября начинается празднование еврейского Нового года. По традиции, на Рош ха-Шана хасиды массово приезжают в Умань. В этом году паломничество было фактически запрещено из-за пандемии коронавируса, однако многие верующие все же попытались въехать в Украину и застряли на границе. Подробно о празднике в условиях карантина - в материале РБК-Украина.

Почему хасиды совершают паломничество в Умань

На еврейском кладбище в Умани Черкасской области похоронен основатель брацлавского течения хасидизма Раби Нахман. Последователи приезжают на его могилу общинами, семьями, берут с собой детей и учат их Торе. Считается, что паломничество к месту захоронения цадика в Рош ха-Шана принесет удачу на весь следующий год.

Ежегодно в Умани собирается от 20 до 50 тыс. иудеев-хасидов. Они прибывают за несколько дней до праздника и проводят в городе больше недели.

Хасидам запретили въезд в Украину из-за коронавируса

17 августа Кабмин своим решением ограничил паломничество хасидов в Умань из-за высокого риска распространения COVID-19 во время массовых мероприятий.

Также премьер-министр Израиля обратился к президенту Украины с просьбой ввести ограничительные меры на время праздника. Во время визита в Черкасскую область Владимир Зеленский заявил, что на встрече с представителями еврейских общин было достигнуто согласие о невозможности празднования Рош ха-Шана в этом году.

28 августа правительство запретило въезд на территорию Украины иностранных граждан сроком до 29 сентября. Несмотря на введенные ограничения, в течение нескольких суток перед праздником более тысячи хасидов собралось на границе в надежде попасть к месту паломничества.

Хасиды в пограничной зоне между Украиной и Беларусью (фото: facebook.com DPSUkraine)

На границе застряло более тысячи паломников

Наибольшее количество иудеев прибыло к границе с Беларусью в Черниговской области и остается там вопреки разъяснениям сотрудников погранслужбы о запрете въезда. Люди разместились прямо на проезжей части, мешая движению транспорта.

К охране границы привлекли резервы ГПСУ, Нацгвардии, сотрудников Нацполиции. Рядом с КПП "Новые Яриловичи" выстроили заслон. Для контроля ситуации с воздуха задействовали три вертолета и беспилотники.

Комитет Красного Креста организовал в нейтральной зоне на границе пункты обогрева и медицинской помощи, а также полевую кухню. Доставку еды и воды обеспечила Федерация еврейских общин Украины совместно с посольством Израиля.

16 сентября Кабинет министров принял решение закрыть пропускной пункт "Новые Яриловичи".

Кроме того, в Офисе президента обвинили власти Беларуси в разжигании конфликта с хасидами из-за распространения слухов, что паломники якобы могут попасть на территорию Украины через белорусскую границу.

В районе паломничества ужесточен карантин

На время празднования Рош ха-Шана в Умани ввели усиленные меры безопасности. С 15 до 23 сентября в городе действует строгий карантин - под запретом массовые собрания с количеством участников более 1 человека на 10 кв.м.

В районе паломничества запрещена работа заведений общепита с организацией досуга, дискотек и ночных клубов, точек стихийной торговли.

В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах проживания хасидов установлены пункты дезинфекции. На улицах нанесена маркировка безопасной дистранции, размещены щиты с запретом купания в водоемах.

Порядок в городе обеспечивают более 500 полицейских, котрые прибыли из 20 областей Украины. Также развернут специальный отряд спасателей из 96 человек.

Отряд ГСЧС размещен у мемориального комплекса (фото: ck-oda.gov.ua)

Для хасидов с COVID-19 организован инфекционный госпиталь. Также будет открыт изолятор для лиц, которые контактировали с больными.

Беспорядки в Умани

Перед праздником в городе произошло несколько стычек между местными жителями и успевшими приехать до закрытия границ паломниками. Владельцы кафе и магазинов отказывались обслуживать хасидов, ссылаясь на карантин.

Еще один инцидент произошел у мемориального комплекса цадика Нахмана. Хасиды разгромили защитное ограждение. Его ранее установили для соблюдения социальной дистанции, чтобы уменьшить распространение COVID-19.

27 августа жители города вызвали полицию и требовали прогнать паломников из синагоги у места захоронения праведника. В соцсетях очевидцы писали, что к зданию приехал полный автобус хасидов без соблюдения карантинных норм. Правоохранители пытались не допустить столкновений

По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК Украины - нарушение равноправия в зависимости от расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

После случившегося мэр Умани Александр Цебрий заявил о готовности к радикальным мерам и пригрозил разместить пропускные пункты для паломников на въездах в город.

Ранее сообщалось, что на Рош ха-Шана в Умани могут собраться около 3 тысяч хасидов. По заявлению главы МВД Арсена Авкова, все они будут обязаны пройти тест на COVID-19.

Напомним, коронавирус обнаружили у 8 хасидов-паломников. Шестеро заболевших находятся на самоизоляции, 2 уже выздоровели.