Новый лимит на переводы без финмониторинга: когда заработает закон, который ждали украинцы

В Украине решением парламента была увеличена сумма наличных переводов , не подлежащих финансовому мониторингу, до 5 тысяч гривен включительно, хотя ранее можно было отправлять анонимно только 4999 гривен, что вызывало неудобства для граждан. Сегодня закон уже опубликован на сайте официальной газеты Верховной Рады, и вступает в действие с 8 октября.

Речь идет о внесении изменений в п. 8 ч. 18 ст. 14 закона № 1733-IX от 9 сентября "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений - в частности, там слова "меньше чем" 5000 гривен заменили на "не превышает".

Таким образом контроль теперь не будет распространяться на переводы на увеличенную на 1 гривну и округленную сумму в 5 тысяч гривен, что призвано решить сложности для многих пользователей платежными терминалами самообслуживания.

Дело в том, что часто граждане при прошлом лимите в 4999 гривен не имели точной суммы, осуществляя переводы. Отправителям приходилось собирать купюры на сумму 4990 гривен, или же разбивать платежи на части.

Кроме того, ранее и финансовые учреждения также были вынуждены настроить свои сервисы для выдачи сдачи в размере 1 гривны, а то и вовсе отказывали отправителю, который без идентификации хотел передать сумму 5000 гривен.