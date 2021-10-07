ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Новый лимит на переводы без финмониторинга: когда заработает закон, который ждали украинцы

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 14:14
Новый лимит на переводы без финмониторинга: когда заработает закон, который ждали украинцы Фото: украинцам делать переводы без финмониторинга станет проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине решением парламента была увеличена сумма наличных переводов, не подлежащих финансовому мониторингу, до 5 тысяч гривен включительно, хотя ранее можно было отправлять анонимно только 4999 гривен, что вызывало неудобства для граждан. Сегодня закон уже опубликован на сайте официальной газеты Верховной Рады, и вступает в действие с 8 октября.

Об этом передает "Голос Украины".

Речь идет о внесении изменений в п. 8 ч. 18 ст. 14 закона № 1733-IX от 9 сентября "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений - в частности, там слова "меньше чем" 5000 гривен заменили на "не превышает".

Таким образом контроль теперь не будет распространяться на переводы на увеличенную на 1 гривну и округленную сумму в 5 тысяч гривен, что призвано решить сложности для многих пользователей платежными терминалами самообслуживания.

Дело в том, что часто граждане при прошлом лимите в 4999 гривен не имели точной суммы, осуществляя переводы. Отправителям приходилось собирать купюры на сумму 4990 гривен, или же разбивать платежи на части.

Кроме того, ранее и финансовые учреждения также были вынуждены настроить свои сервисы для выдачи сдачи в размере 1 гривны, а то и вовсе отказывали отправителю, который без идентификации хотел передать сумму 5000 гривен.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали крупнейших получателей денежных переводов из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Денежные переводы
LITE
Праздник 7 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 7 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела