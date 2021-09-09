ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До 5000 гривен включительно: Рада увеличила сумму переводов без финмониторинга

Новина українською →
Киев, Четверг 09 сентября 2021 12:06
До 5000 гривен включительно: Рада увеличила сумму переводов без финмониторинга Фото: переводы по 5000 гривен теперь не подлежат мониторингу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Принятие законопроекта №5559 поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Теперь финансовому мониторингу не подлежат суммы, которые не превышают 5 000 гривен. Ранее такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

Таким образом, сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну.

В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что зачастую украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине