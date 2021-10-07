Новий ліміт на перекази без фінмоніторингу: коли запрацює закон, який чекали українці

В Україні рішенням парламенту була збільшена сума готівкових переказів , що не підлягають фінансовому моніторингу, до 5 тисяч гривень включно, хоча раніше можна було відправляти анонімно тільки 4999 гривень, що викликало незручності для громадян. Сьогодні закон вже опублікований на сайті офіційної газети Верховної Ради, і набирає чинності від 8 жовтня.

Йдеться про внесення змін до п. 8 ч. 18 ст. 14 закону № 1733-IX від 9 вересня "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень - зокрема, там слова "менше ніж" 5000 гривень замінили на "не перевищує".

Таким чином контроль тепер не буде поширюватися на перекази на збільшену на 1 гривню й округлену суму в 5 тисяч гривень, що покликане вирішити складнощі для багатьох користувачів платіжними терміналами самообслуговування.

Річ у тому, що часто громадяни при минулому ліміті в 4999 гривень не мали точної суми, здійснюючи перекази. Відправникам доводилося збирати купюри на суму 4990 гривень, або ж розбивати платежі на частини.

Крім того, раніше і фінансові установи також були змушені налаштувати свої сервіси для видачі здачі в розмірі 1 гривні, а то і зовсім відмовляли відправнику, який без ідентифікації хотів передати суму 5000 гривень.