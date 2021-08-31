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НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

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Украина, Вторник 31 августа 2021 13:57
НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины Фото: украинцы чаще всего отправляют деньги на территорию России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе-июне 2021 года из Украины за границу через системы перевода средств направлено 290 млн долларов, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 36,8%. Сумма одного перевода из Украины выросла на 18,2% до 546 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего отправлено на территорию России (29%). Далее идут Грузия - 17%, Турция - 5%, Азербайджан - 5%, Польша - 4%.

В Украину через системы перевода средств направлено 1470 млн долларов, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, из США - 19%, из Израиля - 13%, из Италии - 12%, с территории России - 7%, из Германии - 6%. Средняя сумма одного перевода в Украину выросла на 6,9% до 400 долларов.

НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

НБУ приводит данные без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также неформальным каналам.

Всего по данным НБУ за январь-июнь 2021 года в Украину поступило 6205 млн долларов, что на 11,6% больше, чем годом ранее (5559 млн долларов).

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