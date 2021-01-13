В Новый год без "детских" и других социальных выплат: в чем причина задержки

Социальные пособия на детей, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и пр. - выплачиваются каждый месяц. Сегодня уже 13 января, а деньги украинцам так и не пришли.

Это также касается и выплаты жилищных субсидий и льгот в денежной наличной форме. Об этом сообщают местные городские советы.

Обычно социальные выплаты поступают в первой половине месяца. Но поскольку сейчас начало нового бюджетного года, то задержки считаются нормой.

Украинцам также напомнили, что социальные выплаты не производятся определенного числа, а осуществляются управлением социальной политики только после поступления средств на указанные цели.

После поступления средств из госбюджета деньги на выплату всех государственных пособий за январь 2021 и субсидии и льгот по декабрь 2020 будут перечислены в банки и отделения почты.

Напомним, украинским пенсионерам готовят приятный сюрприз. Пенсии в 2021 году будут повышаться в пять этапов. Кроме того, с января увеличиваются минимальные выплаты до 2400 гривен для пенсионеров в возрасте от 65 лет, у которых есть полный стаж. Для женщин - это 30 лет, а для мужчин - 35.

Ранее мы писали о том, что украинские военные с 1 января этого года будут получать повышенные выплаты - после заключения первого контракта с ВСУ бойцам полагается одноразовый бонус.