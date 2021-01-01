Украинским военным увеличили выплаты: кто получит бонус и какой
Пятница 01 января 2021 16:21
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Украинские военные (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Украинские военные с 1 января 2021 года будут получать повышенные выплаты - после заключения первого контракта с ВСУ бойцам полагается одноразовый бонус.
Об этом передает АрміяInform.
При этом для лиц, уволенных с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу единовременное пособие выплачивать не будут.
Кто сможет получить единоразовые выплаты и сколько
- рядовые - 8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (сейчас это 2 270 гривен) - в сумме 18 160 гривен:
- сержанты и лица старшинского состава - 9 прожиточных минимумов - 20 430 гривен;
- офицеры - 10 прожиточных минимумов - 22 700 гривен.
Кто имеет право на выплаты
- лица, принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;
- лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;
- лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;
- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания военных вузов, военных учебных подразделений вузов (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.
Выплаты военным ВСУ за подписание первого контракта в 2021 (фото: armyinform.com.ua)
Отмечается, что выплата единовременного денежного пособия осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.
Ранее сообщалось, что в Украине могут отменить уменьшение пенсий для военных.
Напомним также, что бойцы ООС получили премию в полмиллиарда гривен за соблюдение перемирия.
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