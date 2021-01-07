Украинским пенсионерам готовят приятный сюрприз: в Минсоцполитики сделали заявление

Пенсии в Украине повысят в 2021 году (коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут повышаться в 2021 году в пять этапов, и с января увеличиваются минимальные выплаты до 2400 гривен для пенсионеров в возрасте от 65 лет, которые имеют полный стаж: для женщины - 30 лет, а для мужчины - 35.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

"Например, есть человек с такими параметрами, у него 2000 гривен, то она (пенсия) будет повышена на 400 гривен. Это будет 2400. У кого 2100, то, значит, на 300", - объяснила чиновник.

Лазебная уточнила, что такую новую минимальную пенсию в Украине получат 2,2 миллиона человек.

"Средний размер повышения для каждого из них он будет разный, будет 350-360 гривен", - добавила министр.

По ее словам, сума самой маленькой пенсии будет составлять 2400 гривен.

"У всех, у кого нет к этому порогу, все получат повышение. Поэтому январь уже будет приятным сюрпризом для этой категории людей", - рассказала Лазебная.

Также чиновник раскрыла планы о проведении индексации пенсий 1 марта, однако в настоящее время в Минсоцполитики точно не знают индекса, на который будет повышен процент (бюджет Пенсионного фонда утвердят в январе).

Как заявила министр, в 2022 году начнется индексация пенсий для всех без исключения категорий пенсионеров.

"Неважно, по какому закону тебе назначена пенсия (об общеобязательном государственном пенсионном страховании или о науке и научно-технической деятельности), твоя пенсия должна индексироваться", - отметила она.

Отметим, что в марте в правительстве хотят провести индексацию пенсий на 11%, а уже 1 апреля работающим пенсионерам - сделать перерасчет с учетом зарплаты за время работы на пенсии и приобретенного стажа.

Следующий этап повышения выплат намечается на 1 июля. Произойдет перерасчет пенсий и надбавок к ним из-за увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных с 1769 до 1854 гривен и надбавок к ним.

Так, для граждан от 65 лет со стажем 30/35 лет 1 июля пенсии вырастут с 2400 до 2600 гривен. Также будет введена ежемесячная выплата 400 гривен для лиц 75-80 лет, а если у них есть стаж 20/25 лет - пенсия составит не менее 2500 гривен. Для лиц от 80 лет размер минимальной пенсии с 1 июля 2021 составит 2600 гривен при наличии стажа 20/25 лет, и сохраняется дополнительная ежемесячная выплата - 500 гривен.

С 1 декабря 2021 года будет повышение прожиточного минимума, из-за чего минимальная пенсия вырастет до 1934 гривен.

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