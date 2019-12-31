Новый год 2020: праздничные поздравления в стихах и прозе

Новый год 2020 - стихи и поздравления (Фото: pixabay.com)

Новогодние оригинальные поздравления с праздником для взрослых и детей

Новый год 2020 уже практически на пороге, и украинцы готовятся достойно отмечать любимый праздник. Поздравления и теплые пожелания друзьям, родным, любимым, коллегам и близким, а также красноречивые и запоминающиеся тосты - его неотъемлемая составляющая. Styler собрал лучшие примеры красивых и ярких поздравлений в стихах и прозе для взрослых и детей по случаю новогоднего праздника.

Вот примеры универсальных поздравительных стихов, которые непременно подарят радость адресату.

Поздравления с Новым годом 2020 в стихах и СМС-ках

Пусть вам Крыска в Новый год

Все на блюдце принесет!

Радость, счастье, добрый вечер,

Сногсшибательные встречи!

Крыс пусть вас убережет,

От печали в Новый год!

***

Закипит шампанское в бокале,

Разлетятся пузырьки вокруг.

Старый год спешит проститься с нами!

Новый входит - долгожданный друг!

Пусть он будет полный вдохновенья,

Радости, любви и красоты!

Пусть подарит лучшие мгновенья

И исполнятся заветные мечты!

***

Прими мои наилучшие поздравления в этот волшебный день! Пускай 2020 год принесет тебе удачу во всех делах. (для СМС)

***

Пусть небо в звездах новогодних

Сияет счастьем и добром,

Пусть приходящий год сегодня

Осыплет вас, как серебром,

Здоровьем, счастьем и везением,

Чтоб радость, как огонь, зажглась,

И вы в прекрасном настроение

Произнесли: "Жизнь удалась!"

***

Пусть Дед Мороз не забудет выполнить все пожелания, президент полночь пообещает что-то оригинальное, а соседи вступят самых красочных петард для праздничного салюта (для СМС).

***

Новый год - это новые планы

И подарки, свершения, мечты.

Пусть наступит он: светлый и славный.

Будем счастливы в нем я и ты!

Новый год - это тайна, загадка,

В предвкушении благ эта ночь.

Пусть исполнятся все пожелания,

Будут счастливы все: сын и дочь.

С благодарностью в прошлое смотрим,

А с надеждою светлой вперед.

Пусть достаток несет и внимание

Приходящий с надеждами год!

***

Новогодние поздравления в стихах (Фото: коллаж РБК-Украина)

Чудо цифры 2020

Загорятся в эту ночь,

Крыска пусть проблемы ваши

Гонит поскорее прочь.

С Новым годом поздравляю,

Счастье в дом пускай войдет,

А зубастая хозяйка

Мир, достаток принесет!

Тихой поступью к нашим порогам подходит Новый год. Желаю, чтобы теперь он пришел не просто так, а с мешками богатства, бурей эмоций, вдохновением и массой других удивительных вещей! (для СМС)

***

Каждый Новый год как сказка,

Как рождение мечты.

Новая приходит радость

В мир наш, полной красоты.

С Новым годом поздравляю

И желаю вам добра,

Много счастья, и удачи,

И душевного тепла!

***

Поцеловавшись в полночь, стрелки

Свой новый начали отсчет,

Звенят фужеры и тарелки...

Богатым будет новый год!

Пусть счастье дом не покидает,

А бедам - дверь не открывай,

До звезд мечты твои взмывают,

Желанья плещут через край,

И яркая, как фейерверки,

Неистово волнуя кровь,

Пускай поселится навеки

В душе безмерная любовь!

***

Побольше улыбок, побольше веселья

Пускай Новый год принесет вам с метелью,

Удачи, восторгов, приятных хлопот

И радостных дел еще невпроворот.

Хороших историй, уверенной дружбы,

Богатства и счастья, удачи на службе,

Семейных обедов и с неба звезду —

Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и планов больших,

Внимания, нежности самых родных…

Пусть это и больше в сто раз принесет

Вам новый, грядущий прекраснейший год!

***

Поздравляю с Новым годом!

Пусть удачи будет много,

Пусть плохое не тревожит,

Пусть хорошее приходит.

Будет год пускай прекрасным,

Чудным, добрым, очень классным.

Пусть ворвутся с Новым годом

К вам весёлым хороводом

Шутки, радость, звонкий смех,

В дом достаток и успех!

***

Пусть Новый год в ваш дом войдет

С надеждой, радостью, с любовью.

И в дар с собою принесет

Большое счастье и здоровье.

Пусть падает на плечи снег,

Звенят бокалы, блещут звезды,

И верит каждый человек,

Что испытать себя не поздно.

Давайте праздновать друзья!

Иначе просто быть не может,

Судьбы вам светлой и хорошей

От всей души желаю я.

Новогодние поздравления в стихах для детей

Новогодние стихи для детей (фото: pixabay.com/sobima)

Когда вы планируете поздравлять с Новым годом детей, лучше использовать просте и ритмичные строчки с яркими образами. Так малышем будет и понятнее, и легче их запомнить. Вот несколько примеров на выбор:

Дед Мороз, открой мешок,

Расскажу тебе стишок,

Ты игрушку мне подаришь,

Без подарка не оставишь.

***

Белочки и зайки

Пляшут на лужайке.

И подарков каждый ждет —

Приходи к нам, Новый год!

***

Целый год мы ждали праздник,

И подарков, и конфет.

На снегу вчера я видел

Дедушки Мороза след!

А сегодня - вот он, рядом!

Открывай скорей мешок!

Знаешь, как учил я долго

Этот маленький стишок!

***

Мандаринки купит папа,

Мама испечет нам торт,

И всю ночь не будем спать мы -

К нам приходит Новый год!

Я уже большая очень,

Тоже всем помочь могу.

Я умею, между прочим,

Елку наряжать свою.

Я повешу здесь фонарик,

А туда огромный шар.

И еще повешу шарик,

Чтоб на елочке сиял.

***

За окошком снег идет,

Значит, скоро Новый год.

Дед Мороз уже в пути,

Долго к нам ему идти

По заснеженным полям,

По сугробам, по лесам.

Принесёт он ёлочку

В серебряных иголочках.

С Новым годом нас поздравит

И подарки нам оставит.

***

Ждал я днями и ночами,

Пока праздник к нам придет,

Светит елочка огнями —

Значит скоро Новый Год!

Поздравления с Новым годом 2020 в прозе и тостах

Если вы предпочитаете обходиться без рифмы в поздравительных пожеланиях, то могут подойти такие универсальные варианты, которые легко дополнить и своими собственными конструкциями для оригинальности:

Поздравления с Новым годом 2020 в прозе и тостах (Фото: pixabay.com)

Поздравляю с Новым годом - прекрасным праздником, вселяющим надежду в сердце и веру в чудеса. Желаю, чтобы в бой курантов заветное желание перестало быть мечтой и наконец-то осуществилось, чтобы счастливый звон бокалов наполнил душу радостью и светлым чувствами, чтобы Дед Мороз принес мешок здоровья и веселого настроения.

***

Пусть в этом году в жизни появится все то, чего вам не хватает для счастья. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее, мир - ярче, учеба - легче, дружба - крепче, любовь - сильнее. Пусть водопады безоблачной радости обрушиваются на голову ежедневно. Пусть сердце поет, пусть хочется жить, творить, любить и мечтать!

***

Поздравляю с самым таинственным праздником - Новым годом! Желаю искрометных желаний и бушующих страстей, удивительных подарков и полета фантазии. Пусть тебя закружит хоровод сверкающих снежинок, а самая большая и красивая подарит нежный поцелуй. Он принесет счастье в наступающем Новом году!