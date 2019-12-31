ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый год 2020: праздничные поздравления в стихах и прозе

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 09:34
Новый год 2020: праздничные поздравления в стихах и прозе
Новый год 2020 - стихи и поздравления (Фото: pixabay.com)

Новогодние оригинальные поздравления с праздником для взрослых и детей

Новый год 2020 уже практически на пороге, и украинцы готовятся достойно отмечать любимый праздник. Поздравления и теплые пожелания друзьям, родным, любимым, коллегам и близким, а также красноречивые и запоминающиеся тосты - его неотъемлемая составляющая. Styler собрал лучшие примеры красивых и ярких поздравлений в стихах и прозе для взрослых и детей по случаю новогоднего праздника.

Вот примеры универсальных поздравительных стихов, которые непременно подарят радость адресату.

Поздравления с Новым годом 2020 в стихах и СМС-ках

Пусть вам Крыска в Новый год
Все на блюдце принесет!
Радость, счастье, добрый вечер,
Сногсшибательные встречи!
Крыс пусть вас убережет,
От печали в Новый год!

***

Закипит шампанское в бокале,
Разлетятся пузырьки вокруг.
Старый год спешит проститься с нами!
Новый входит - долгожданный друг!
Пусть он будет полный вдохновенья,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновенья
И исполнятся заветные мечты!

***

Прими мои наилучшие поздравления в этот волшебный день! Пускай 2020 год принесет тебе удачу во всех делах. (для СМС)

***

Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везением,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроение
Произнесли: "Жизнь удалась!"

***

Пусть Дед Мороз не забудет выполнить все пожелания, президент полночь пообещает что-то оригинальное, а соседи вступят самых красочных петард для праздничного салюта (для СМС).

***

Новый год - это новые планы
И подарки, свершения, мечты.
Пусть наступит он: светлый и славный.
Будем счастливы в нем я и ты!

Новый год - это тайна, загадка,
В предвкушении благ эта ночь.
Пусть исполнятся все пожелания,
Будут счастливы все: сын и дочь.

С благодарностью в прошлое смотрим,
А с надеждою светлой вперед.
Пусть достаток несет и внимание
Приходящий с надеждами год!

***

Новый год 2020: праздничные поздравления в стихах и прозе

Новогодние поздравления в стихах (Фото: коллаж РБК-Украина)

Чудо цифры 2020
Загорятся в эту ночь,
Крыска пусть проблемы ваши
Гонит поскорее прочь.

С Новым годом поздравляю,
Счастье в дом пускай войдет,
А зубастая хозяйка
Мир, достаток принесет!

Тихой поступью к нашим порогам подходит Новый год. Желаю, чтобы теперь он пришел не просто так, а с мешками богатства, бурей эмоций, вдохновением и массой других удивительных вещей! (для СМС)

***

Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!

***

Поцеловавшись в полночь, стрелки
Свой новый начали отсчет,
Звенят фужеры и тарелки...
Богатым будет новый год!

Пусть счастье дом не покидает,
А бедам - дверь не открывай,
До звезд мечты твои взмывают,
Желанья плещут через край,

И яркая, как фейерверки,
Неистово волнуя кровь,
Пускай поселится навеки
В душе безмерная любовь!

***

Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел еще невпроворот.

Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду —
Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных…
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий прекраснейший год!

***

Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.

Пусть ворвутся с Новым годом
К вам весёлым хороводом
Шутки, радость, звонкий смех,
В дом достаток и успех!

***

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью.
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звезды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно.
Давайте праздновать друзья!
Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и хорошей
От всей души желаю я.

Новогодние поздравления в стихах для детей

Новый год 2020: праздничные поздравления в стихах и прозе

Новогодние стихи для детей (фото: pixabay.com/sobima)

Когда вы планируете поздравлять с Новым годом детей, лучше использовать просте и ритмичные строчки с яркими образами. Так малышем будет и понятнее, и легче их запомнить. Вот несколько примеров на выбор:

Дед Мороз, открой мешок,
Расскажу тебе стишок,
Ты игрушку мне подаришь,
Без подарка не оставишь.

***

Белочки и зайки
Пляшут на лужайке.
И подарков каждый ждет —
Приходи к нам, Новый год!

***

Целый год мы ждали праздник,
И подарков, и конфет.
На снегу вчера я видел
Дедушки Мороза след!

А сегодня - вот он, рядом!
Открывай скорей мешок!
Знаешь, как учил я долго
Этот маленький стишок!

***

Мандаринки купит папа,
Мама испечет нам торт,
И всю ночь не будем спать мы -
К нам приходит Новый год!

Я уже большая очень,
Тоже всем помочь могу.
Я умею, между прочим,
Елку наряжать свою.

Я повешу здесь фонарик,
А туда огромный шар.
И еще повешу шарик,
Чтоб на елочке сиял.

***

За окошком снег идет,
Значит, скоро Новый год.
Дед Мороз уже в пути,
Долго к нам ему идти
По заснеженным полям,
По сугробам, по лесам.
Принесёт он ёлочку
В серебряных иголочках.
С Новым годом нас поздравит
И подарки нам оставит.

***

Ждал я днями и ночами,
Пока праздник к нам придет,
Светит елочка огнями —
Значит скоро Новый Год!

Поздравления с Новым годом 2020 в прозе и тостах

Если вы предпочитаете обходиться без рифмы в поздравительных пожеланиях, то могут подойти такие универсальные варианты, которые легко дополнить и своими собственными конструкциями для оригинальности:

Новый год 2020: праздничные поздравления в стихах и прозе

Поздравления с Новым годом 2020 в прозе и тостах (Фото: pixabay.com)

Поздравляю с Новым годом - прекрасным праздником, вселяющим надежду в сердце и веру в чудеса. Желаю, чтобы в бой курантов заветное желание перестало быть мечтой и наконец-то осуществилось, чтобы счастливый звон бокалов наполнил душу радостью и светлым чувствами, чтобы Дед Мороз принес мешок здоровья и веселого настроения.

***

Пусть в этом году в жизни появится все то, чего вам не хватает для счастья. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее, мир - ярче, учеба - легче, дружба - крепче, любовь - сильнее. Пусть водопады безоблачной радости обрушиваются на голову ежедневно. Пусть сердце поет, пусть хочется жить, творить, любить и мечтать!

***

Поздравляю с самым таинственным праздником - Новым годом! Желаю искрометных желаний и бушующих страстей, удивительных подарков и полета фантазии. Пусть тебя закружит хоровод сверкающих снежинок, а самая большая и красивая подарит нежный поцелуй. Он принесет счастье в наступающем Новом году!

Праздник 31 декабря: что сегодня категорически нельзя делать, поверья и приметы Перенос Рождества отменяется: в ПЦУ сделали заявление
Новости Украины поздравлениеПраздникистихНовый год 2020
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь