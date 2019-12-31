Новий рік 2020: святкові поздоровлення у віршах та прозі

Новий рік 2020 - вірші та поздоровлення (Фото: pixabay.com)

Новорічні оригінальні привітання зі святом для дорослих та дітей

Новий рік 2020 вже майже на порозі, і українці готуються гідно відзначати улюблене свято. Вітання та теплі побажання друзям, рідним, коханим, колегам і близьким, а також красномовні та такі, що легко запам'ятовуються, тости - його невід'ємна складова. Styler зібрав кращі приклади гарних та яскравих привітань у віршах та прозі для дорослих і дітей з нагоди новорічного свята.

Ось приклади універсальних вітальних віршів, які неодмінно подарують радість адресату.

Привітання з Новим роком 2020 у віршах і СМС-ках

В рік Білого Щура,

Нехай буде багато добра,

А достаток і фортуна,

Будуть за вірного друга,

Що Новому році допомагатиме,

І багатство примножатиме.

***

Стоїть запашиста ялинка у хаті,

За стіл вже сідають усі,

Ми друзям так раді на нашому святі,

Вітання звучать голосні:

Бажаємо щастя, здоров'я, наснаги,

Багатства, надії, тепла,

Щоб кожну хвилину у вашому серці

Любов нескінченна жила!

***

Прийми мої найкращі вітання в цей чарівний день! Нехай 2020 рік принесе тобі удачу у всіх справах. (для СМС).

***

З Новим Роком, добрі люди!

Хай легка в вас доля буде!

Щоб у хаті - повна чаша,

Щоб цвіла родина ваша,

Щоб здоров'я через край,

Нумо, келих піднімай!

***

Нехай Дід Мороз не забуде виконати всі побажання, президент опівночі пообіцяє щось оригінальне, а сусіди наберуть самих барвистих петард для святкового салюту (для СМС).

***

Новий рік - це нові плани

І подарунки, звершення, мрії

Нехай настане він: світлий і славний.

Будемо щасливі в ньому я і ти!

Новий рік - це таємниця, загадка,

В передчутті благ ця нічка.

Нехай здійсняться всі побажання,

Будуть щасливі всі: син і дочка.

Із вдячністю в минуле дивіться,

А з надією світлою вперед.

Нехай достаток несе і щастя

Приходить з надіями рік!

***

Новорічні поздоровлення у віршах (Фото: колаж РБК-Україна)

Новий рік вже на порозі,

Повний різних сподівань,

Зустрічаймось, там де друзі,

Серед радості й вітань!

Щоб було все у достатку,

В Році новому у нас,

Загадаємо бажання,

Щоб здійснилися у раз!

***

Кожен Новий рік як казка,

Як народження мрій.

Нова приходить радість

У світ наш, повний краси.

З Новим роком вітаю

І бажаю вам добра,

Багато щастя і удачі,

І душевного тепла!

***

Тихою ходою до наших порогів підступає Новий рік. Бажаю, щоб тепер він прийшов не просто так, а з мішками багатства, бурею емоцій, натхненням і масою інших дивовижних речей! (для СМС)

***

Поцілувавшись опівночі, стрілки

Свій новий почали відлік,

Дзвенять фужери і тарілки...

Багатим буде новий рік!

Хай щастя будинок не покидає,

А бід - двері не відкривай,

До зірок твої мрії злітають,

Желанья плещуть через край,

І яскрава, як феєрверки,

Несамовито хвилюючи кров,

Нехай навіки оселиться

В душі безмежна любов!

***

Здоров'я бажаємо ми господині,

Хай затишок буде у вашій родині,

Господар хай буде багатим, щасливим,

А син нехай буде розумним, кмітливим.

Хай донечка буде як зіронька ясна,

Життя нехай буде солодке й прекрасне!

***

Нехай Новий рік в ваш дім ввійде

З надією, радістю, з любов'ю.

І в дар з собою принесе

Велике щастя і здоров'я.

Нехай падає на плечі сніг,

Дзвенять келихи, сяють зорі,

І вірить кожна людина,

Що випробувати себе не ще можна.

То ж нумо святкувати друзі!

Інакше просто бути не може,

Світлої вам долі, любі,

Щастя хай відчує кожен.

Новорічні поздоровлення у віршах для дітей

Новорічні вірші для дітей (фото: pixabay.com/sobima)

Коли ви плануєте вітати з Новим роком дітей, краще використовувати прості та ритмічні рядки з яскравими образами. Так малюком буде і зрозуміліше і легше їх запам'ятати. Ось кілька прикладів на вибір:

Ой, Дідусю наш хороший,

Ти до нас прийди з морозом!

Швидше стукай у вікно,

В гості ждем тебе давно.

Ми у коло стали,

Разом погукали:

- Гей, Морозе, йди в кімнату

Новий рік стрічати!

***

Де народився Дід Мороз?

Де він жив і де він ріс?

- У холодильнику у нас!

Там живе він і зараз!

***

Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг.

***

Довго думав носоріг,

Що вдягнуть на Новий рік?

Буде маскарадний бал

Там казковий карнавал.

"Мабуть, я вдягнусь на свято

У костюмчик зайченяти".

Та чомусь на карнавалі

Носорога впізнавали.

***

Новорічне скоро свято.

Для малого кошеняти

Наряджа ялинку киця:

На гілках мишва вертиться,

Сріблом світиться вершинка –

У фользі смачна печінка,

Добрі з сиром пиріжечки,

Ковбаси малі кружечки,

Ще з сметаною п'ять мисок

Та гірлянди із сосисок.

***

Дід Мороз на Новий Рік

Мені кролика приніс!

Кролик під ялинку втік,

Видно тільки білий ніс.

Вилізь, прошу, з-під ялинки,

Дам тобі я дві морквинки!

Привітання з Новим роком 2020 в прозі та тостах

Якщо ви віддаєте перевагу вітанням без рими у святкових побажаннях, то можуть підійти такі універсальні варіанти, які легко доповнити й своїми власними конструкціями для оригінальності:

Привітання з Новим роком 2020 в прозі та тостах (Фото: pixabay.com)

Вітаю з Новим роком - прекрасним святом, що вселяє надію в серце і віру в чудеса. Бажаю, щоб під бій курантів заповітне бажання перестало бути мрією і нарешті здійснилося, щоб щасливий дзвін келихів наповнив душу радістю і світлим почуттями, щоб Дід Мороз приніс мішок здоров'я і веселого настрою.

***

Нехай в цьому році в житті з'явиться все те, чого вам не вистачає для щастя. Нехай люди навколо стануть більш дружелюбним, світ - яскравішим, навчання - легшим, дружба - міцнішою, любов - сильнішою. Нехай водоспади безхмарної радості обрушуються на голову щодня. Нехай серце співає, нехай хочеться жити, творити, любити і мріяти!

***

Вітаю з найтаємничнішим святом - Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в наступаючому Новому році!