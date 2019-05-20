Сколько можно? В финале "Игры престолов" нашли новый киноляп (фото)

В финале "Игры престолов" нашли киноляп (фото: HBO)

"Игра престолов" снова расстроила зрителей

"Игра престолов" завершилась. Финальная, шестая серия восьмого сезона увидела свет 20 мая. Внимательные зрители обнаружили в последнем эпизоде грубый киноляп, сообщает The Verge.

Так, от внимания пристальных поклонников телесаги не смогла не ускользнуть пластиковая бутылка, стоящая за сапогами актеров. Тем временем в HBO пока не спешат комментировать неоднократные киноляпы.

В финале Игры престолов нашли киноляп (фото: twitter.com)

В финале Игры престолов нашли киноляп (twitter.com)

А вот пользователи сети не на шутку разозлились из-за оплошностей, которые допускают создатели культового сериала. Они оставляют множество комментариев в Twitter.

Даже не стараются;

Сколько можно?

Это меня так злит!

Этот сезон - такой хлам;

Это 2019. Пластиковые бутылки должны быть полностью забанены.

К слову, исполнительница роли Сансы Старк испытывала психологические проблемы и даже подумывала о самоубийстве.

А также мы сообщали о том, что фанаты сериала "Игра престолов" недовольны концовкой восьмого сезона и хотят требовать от создателей переснять финальные эпизоды.