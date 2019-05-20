Новий фінал: герої "Гри престолів" висловилися щодо петиції

Фото: колаж РБК-Україна

Петиція фанів набрала вже понад мільйон підписів

"Гра престолів" вже завершилася, але петиція армії незадоволених фанатів із вимогою перезняти фінальний сезон продовжує збирати підписи, кількість яких вже перевалила за мільйон. Потрібно сказати, що шанувальників екранізації знаменитої саги Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я" обурюють не стільки численні кіноляпи, скільки подача заключного эпизада і "некомпетентність сценаристів".

Самі автори серіалу уникають коментарів щодо петиції, але деякі герої "Гри престолів" вже висловилися на цей рахунок.

Так, Айзек Хемпстед-Райт, який зіграв роль Брана Старка, назвав ідею абсурдною, пише The Hollywood Reporter.

20-річний актор просто обурений ініціативою фанатів серіалу, яку особисто сам "сприйняв як образу".

Айзек Хемпстед-Райт з ролі Брана Старка (Фото: HBO / hollywoodreporter.com)

"Я навіть не можу це зрозуміти. Просто смішно. Смішно, що люди щиро вважають, ніби можуть просто вимагати інший фінал, якщо їм не сподобалося побачене", - обурюється він.

"Було б важко переоцінити, наскільки важливою була частина мого життя в "Грі престолів". Практично кожна ключова життєва подія, яку я коли-небудь відчував, якимось чином пов'язана з моїм перебуванням в серіалі", - сказав актор.

Крім того, постановку заключного сезону шоу Хемпстед-Райт назвав ідеальною, "віхою в історії телебачення".

Свою солідарність з думкою Айзека в цьому питанні також озвучив актор Джейкоб Андерсон, який виконав на екрані роль Сірого Хробака.

Наталі Еммануель в ролі Миссандеи і Джейкоб Андерсон в ролі Сірого Хробака Гра престолів" (Фото: HBO)

Він схвально відзначив, що телеглядачі вважають серіал "своєю власністю" і приймають щось так близько до серця. Але саму петицію назвав "грубістю".

"Я був там, я бачив, з яким трудом знімальна команда працювала над серіалом, і така поведінка знецінює їх працю. Це сумно", - заявив актор.

Відео: YouTube / Game of Thrones / Season 8 Episode 6 / Preview (HBO)

Як повідомлялося раніше, виконавиця ролі Санса Старк відчувала психологічні проблеми і навіть подумувала про самогубство.

А також ми повідомляли про те, що в США іменами героїв серіалу "Гра престолів" називають новонароджених дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фани обурені кіноляпом в новій серії "Ігри престолів".