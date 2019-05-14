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Кхалиси, Санса и Дайенерис: сериал "Игра престолов" побил новый рекорд

STYLERФильмы и сериалы    14.05.2019 - 08:57
Кхалиси, Санса и Дайенерис: сериал "Игра престолов" побил новый рекорд
"Игра престолов" бьет рекорды (Коллаж РБК-Украина)

Мир увидит в будущем новых Кхалиси, Сансу и Арью

Имена персонажей из сериала "Игры престолов" становятся все более популярными у американских родителей. Они регистрируют детей с именами полюбившихся героев. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные Службы социального обеспечения США. 

По данным Службы социального обеспечения США, только за 2018 года в Америке было зарегистрировано 560 девочек с именем Кхалиси. Для сравнения, в 2017 году таких девочек было на 100 меньше. В переводе с вымышленного языка дотракийцев, Кхалиси означает "королева".

В 2014 году имя Кхалиси вошло в число лучшей тысячи имен для девочек.

Редактор издания Bloomberg Ник Тернер отметил на своей странице в Twitter, что имя Кхалиси в США сейчас более популярно среди девушек, чем Глория, Энн или Джули.

Кхалиси, Санса и Дайенерис: сериал &quot;Игра престолов&quot; побил новый рекорд

Кхалиси (Кадр из сериала "Игра Престолов")

В честь младшей дочери Неда Старка – Арьи – в 2018 году было названо шокирующее число девочек – 2545 новорожденных. С учетом того, как развиваются события в сериале, в 2019 году это имя побьет и свой предыдущий рекорд. За восемь лет эта цифра взлетела от 273 до 2545.

Кхалиси, Санса и Дайенерис: сериал &quot;Игра престолов&quot; побил новый рекорд

Арья Старк (Кадр из сериала "Игра престолов")

Также популярными стали имя королевы Дайенерис Таргариен, имя старшей дочери Неда Старка – Сансы и даже имя королевы Семи Королевств – Серсеи.

Напомним, ранее мы писали о том, что актриса, которая исполнила роль Сансы Старк, сделала неожиданное признание.

А также рассказывали о том, что звезда "Игры престолов" рассказала секрет одной из сцен.

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