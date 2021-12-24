Новые тарифы на распределение газа: сколько украинцы будут платить с 1 января

В Украине установили новые тарифы на распределение (доставку) газа для облгазов, которые заработают с 1 января 2022 года. В среднем по стране цены увеличатся почти на 4%. Изменение стоимости услуги утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании.
По словам главы регулятора Валерия Тарасюка, ожидаемая корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, но в итоге "получилось даже меньше".
Это удалось достичь, в частности, благодаря тому, что учтенные в тарифах средства на "голубое топливо" на производственно-технологические расходы не изменились по сравнению с 2021-м, оставшись на уровне 7,42 гривны за кубометр, добавил он.
Кому придется платить больше всего, а кому - меньше
Самые высокие тарифы установлены для ООО "Газпостачсервис" (Винницкая область) - 2,95 грн за кубометр и для ООО "Спектргаз" (Львовская область) - 2,82 грн за кубометр. Но стоимость при этом у них не изменилась, и осталась на уровне 2021 года.
Также среди самых дорогих ( 2,39 грн за кубометр) оказались "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тисменицагаз", "Харьковгаз" и "Черновцыгаз".
Самые низкие тарифы оказались у "Киевгаза" (0,38 грн за кубометр), "Харьковгоргаза" (0,52 грн за кубометр) и "Кременчуггаза" (0,55 грн за кубометр).