Нові тарифи на розподіл газу: скільки українці платитимуть з 1 січня

За словами глави регулятора Валерія Тарасюка, очікуване коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, але в підсумку "вийшло навіть менше".

Це вдалося досягти, зокрема, завдяки тому, що враховані в тарифах кошти на "блакитне паливо" на виробничо-технологічні витрати не змінилися в порівнянні з 2021-м, залишившись на рівні 7,42 гривні за кубометр, додав він.

Кому доведеться платити найбільше, а кому - менше

Найвищі тарифи встановлені для ТОВ "Газпостачсервіс" (Вінницька область) - 2,95 грн за кубометр і для ТОВ "Спектргаз" (Львівська область) - 2,82 грн за кубометр. Але вартість при цьому у них змінилася, залишилася на рівні 2021 року.

Також серед найдорожчих (2,39 грн за кубометр) виявилися "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз" і "Чернівцігаз".

Найнижчі тарифи виявилися у "Київгазу" (0,38 грн за кубометр), "Харківміськгазу" (0,52 грн за кубометр) і "Кременчукгазу" (0,55 грн за кубометр).

Які тарифи-2022 на розподіл газу (з ПДВ)

Вінницягаз - 2,11 грн/куб.м (+4,8%)

Волиньгаз - 1,88 грн/куб.м (0,0%)

Гадячгаз - 2,39 грн/куб.м (+19,9%)

Дніпрогаз - 1,08 грн/куб.м (-3,2%)

Дніпропетровськгаз - 1,51 грн/куб.м (+7,7%)

Донецькоблгаз - 1,42 грн/куб.м (+15,7%)

Житомиргаз - 2,04 грн/куб.м (+1,2%)

Закарпатгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)

Запоріжгаз - 1,10 грн/куб.м (0,0%)

Івано-Франківськгаз - 2,23 грн/куб.м (+3,9%)

Київгаз - 0,38 грн/куб.м (+3,2%)

Київоблгаз - 1,79 грн/куб.м (+2,8%)

Кіровоградгаз - 1,79 грн/куб.м (-6,9%)

Коростишівгаз - 2,18 грн/куб.м (+4,0%)

Кременчукгаз - 0,55 грн/куб.м (+17,9%)

Криворіжгаз - 0,64 грн/куб.м (+3,9%)

Лубнигаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Луганськгаз - 1,88 грн/куб.м (+1,3%)

Львівгаз - 2,03 грн/куб.м (+0,6%)

Маріупольгаз - 1,74 грн/куб.м (-5,2%)

Мелітопольгаз - 2,21 грн/куб.м (+2,8%)

Миколаївгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Одесагаз - 1,31 грн/куб.м (+29,8%)

Полтавагаз - 2,11 грн/куб.м (-1,1%)

Рівнегаз - 1,85 грн/куб.м (-8,3%)

Сумигаз - 1,61 грн/куб.м (+4,7%)

Тернопільгаз - 2,10 грн/куб.м (-2,2%)

Тернопільміськгаз - 0,96 грн/куб.м (-9,1%)

Тисмениця - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Уманьгаз - 2,34 грн/куб.м (+9,6%)

Харківгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Харківміськгаз - 0,52 грн/куб.м (+22,9%)

Херсонгаз - 1,94 ггрн/куб.м (-3,6%)

Хмельницькгаз - 1,85 грн/куб.м (-7,2%)

Черкасигаз - 0,68 грн/куб.м (+5,6%)

Чернівцігаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)

Чернігівгаз - 2,11 грн/куб.м (+8,6%)

Шепетівка - 1,28 грн/куб.м (-1,8%)

ДП "Новороздільне ДГХП "Сірка" - 1,45 грн/куб.м (+6,1%)

ТОВ "Газовик" - 2,15 грн/куб.м (0,0%)

ТОВ "Газпостачсервіс" - 2,95 грн/куб.м (0,0%)

ДП "Кременецьке УРПГ" - 1,63 грн/куб.м (+4,6%)

ТОВ "Спектргаз" - 2,82 грн/куб.м (0,0%)

Як зміняться тарифи на розподіл (доставку) газу в Україні з 1 січня 2022 року (фото: gazpravda.com.ua)