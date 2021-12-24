Нові тарифи на розподіл газу: скільки українці платитимуть з 1 січня

В Україні встановили нові тарифи на розподіл (доставку) газу для облгазів, які запрацюють з 1 січня 2022 року. В середньому по країні ціни збільшаться майже на 4%. Зміну вартості послуги затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні.
За словами глави регулятора Валерія Тарасюка, очікуване коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, але в підсумку "вийшло навіть менше".
Це вдалося досягти, зокрема, завдяки тому, що враховані в тарифах кошти на "блакитне паливо" на виробничо-технологічні витрати не змінилися в порівнянні з 2021-м, залишившись на рівні 7,42 гривні за кубометр, додав він.
Кому доведеться платити найбільше, а кому - менше
Найвищі тарифи встановлені для ТОВ "Газпостачсервіс" (Вінницька область) - 2,95 грн за кубометр і для ТОВ "Спектргаз" (Львівська область) - 2,82 грн за кубометр. Але вартість при цьому у них змінилася, залишилася на рівні 2021 року.
Також серед найдорожчих (2,39 грн за кубометр) виявилися "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз" і "Чернівцігаз".
Найнижчі тарифи виявилися у "Київгазу" (0,38 грн за кубометр), "Харківміськгазу" (0,52 грн за кубометр) і "Кременчукгазу" (0,55 грн за кубометр).