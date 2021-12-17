Повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цен на продукты, - экономист

Из-за повышения тарифа на распределение газа увеличатся цены на товары и услуги для украинцев, ведь производители заложат свои расходы в цены. Также увеличится задолженность по коммунальным услугам.

"Это ударит и по нам с вами, потому что в цене товара, который будет производиться на украинских предприятиях с учетом этого газа, рано или поздно он окажется у нас с вами на полках. И мы будем его оплачивать. В конце концов, конечный потребитель оплачивает все", - сказал Пензин в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, рост тарифа на распределение газа также ударит по коммунальной сфере, где и без того тяжелая ситуация, ведь существует большая задолженность за предоставленные услуги. Экономист подчеркнул: власти не будут принимать решение о реструктуризации долгов предприятий ЖКХ вечно.

"Мы с вами все время находимся в той долговой яме. И собственно, пока ситуация будет по ценам на газ такой, как она есть, то надо понимать, что вряд ли люди станут богаче, а предприятия ЖКХ найдут средства для того, чтобы погасить долги", - сказал Пензин.