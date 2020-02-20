Новые Санжары протестуют: все про город, куда направили украинцев из Китая

Украинцев из Уханя направили в Новые Санжары (коллаж: РБК-Украина)

Жители Новых Санжар не хотят, чтобы их город принимал украинцев из Китая

Новые Санжары протестуют из-за эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя украинцев, которых направили в пгт в Полтавской области. В центре города собралось несколько сотен местных жителей, которые протестуют против прибытия наших граждан в город. Туда стянули полицию, спецназначенцов и бойцов Национальной гвардии. Что происходит в городе, мнение местных жителей, а также чем известны Новые Санжары - в материале Styler.

Напомним, что из Китая эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев. Всего на борту 72 человека, они будут находиться в Новых Санжарах на карантине в течение 14 дней.

Что думают жители Новых Санжар об эвакуации в их город

Тем временем жители города шокированы, что именно Новые Санжары выбрали местом для карантина украинцев из Китая. Житель районного центра Анатолий рассказал, что недавно перед ними выступал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Нам никто ничего не рассказывал, не предупреждал. Аваков вот приехал и говорит: только 1% вероятности, что кто-то из них заражен. Вы себе можете представить такое людям сказать: только 1%. С ума сойти", - говорит Анатолий.

Новые Санжары протестуют (фото: РБК-Украина)

По словам местных жителей, накануне из медцентра Нацгвардии всех пациентов вывезли в Миргород. Персонал якобы остается на месте, но без указаний, что делать дальше. Они утверждают, что некоторые сотрудники санатория написали заявления на увольнение.

"Это ядерная бомба на наши Санжары. В санатории нормальной канализации нет, условий нет. Все в речку идет, а потом в Днепр", - рассказала женщина по имени Ирина.

Новые Санжары протестуют (фото: РБК-Украина)

Ее соседка объясняет, что в Новых Санжарах ранее закрылась больница.

"Рожать ездим в Полтаву или Кобеляки. Апендицит резать тоже в областную. Если бы у нас медицина была как в Китае, то я ещё могу понять. Но зачем нам их в центр поселка везти, если условия вообще не подходят?" - отметила она.

На данный момент стычек между протестующими и силовиками нет. Столкновений происходили утром на въезде в населенный пункт, когда полиция попыталась проехать к санаторию.

Местные жители утверждают, что полицейские применяли чрезмерную силу. По их словам, в ходе стычек пострадало десять человек. Они якобы доправлены в больницу.

Новые Санжары протестуют (фото: РБК-Украина)

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил о том, что если местные жители не пропустят автобусы, то эвакуированные из Уханя пойдут в медцентр пешком.

Чем известны Новые Санжары

20 февраля 2020 года название поселка городского типа моментально стало одним из самых употребляемых в Украине. Здесь на протяжении двух недель будут пребывать в закрытом для посторонних медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары".

Этот поселок городского типа расположен на берегу реки Ворскла между Полтавой и Кременчугом и в 2020 году отметит 920-летие. Населенный пункт во времена Богдана Хмельницкого был казацким городком в составе Полтавского полка и имел большое стратегическое значение.

Новые Санжары являются райцентром, в городе живет 10 тысяч человек, 102 улицы и переулков.

Медицинский центр "Новые Санжары" основали 75 лет назад, как военный санаторий Вооруженных сил СССР. С 2014 года санаторий стал называться медицинским центром Национальной гвардии Украины.

Санаторий "Новые Санжары" (скрин с видео НГУ)

На территории центра в 1961 году пробурили скважину минеральной воды, которая стала визиткой города. Ее целебные свойства сравнивают с "Ессентуки-17".

В центре есть рентген-кабинет, кабинет УЗИ, зал для гимнастики, массажный кабинет, лаборатория, стоматкабинет.

На территории пгт есть также санаторий-профилакторий "Антей", пансионат "Новые Санжары", детский оздоровительный лагерь "Буревестник". В Новых Санжарах восемь парков, лесопарков, скверов.