ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали "сердечка"

STYLERЖиття    20.02.2020 - 20:53
Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали "сердечка"
Протести в Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

Автобуси з евакуйованими українцями "з боєм" прорвалися через протестувальників

У Нових Санжарах поновилися протести після того, як увечері 20 лютого туди прибули автобуси з евакуйованими з охопленого коронавірусом Уханя українцями та іноземцями. Місцеве населення до останнього противилося прибуттю в їхнє місто українців з Китаю, але колона автобусів з боєм прорвалася. Провокатори кидали в автобуси камені, а з вікон їм показували сердечка. Як приймали українців в Нових Санжарах - в матеріалі Styler.

Під час сутичок з протестувальниками постраждав поліцейський - його вдарили в око, співробітника правоохоронних органів забрала швидка. Люди палили шини, зводили і палили барикади, були сутички з правоохоронцями, люди втрачали свідомість.

Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали &quot;сердечка&quot;

У Нових Санжарах люди показували сердечка с автобусов (скрін: facebook.com/tsn.ua)

Події в Нових Санжарах вже встигли охрестити Коронамайданом. Зазначимо, що ці події відбувалися у річницю загибелі Героїв Небесної Сотні на Майдані 20 лютого 2014 року.

Автобуси з українцями та іноземцями прорвалися крізь протести в Нових Санжарах (відео: facebook.com/tsn.ua)

Нагадаємо, що український літак 18 лютого вилетів до китайського міста Ухань, щоб забрати з епіцентру коронавіруса людей. Вранці 20 лютого авіалайнер SkyUp рейсу PQ 7302 приземлився в "Борисполі" на дозаправку, після чого полетів у Харків. Звідти 45 українців і 27 іноземців поїхали в Нові Санжари на автобусах.

Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали &quot;сердечка&quot;Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали &quot;сердечка&quot;Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали &quot;сердечка&quot;Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали &quot;сердечка&quot;

Протести в Нових Санжарах (фото: РБК-Україна)

Гончарук вилетів до Нових Санжар, уряд запускає оперативний штаб Комаровський жорстко "наїхав" на протестувальників у Нових Санжарах: емоційне відео
Новини України вирус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся