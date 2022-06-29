Что взять собой в роддом во время войны: актуальный список

Врач говорит, что несмотря на войну медицинская система исправно выполняет свою работу. И все, кто имеет договор на получение медицинских услуг, получает их вовремя, не исключением является пакет услуг "Помощь при родах".

Такой пакет услуг включает бесплатное оказание медицинской помощи, и использование необходимых медикаментов.

За средства НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), беременных обеспечивают всеми необходимыми медицинскими средствами, поэтому ничего подобного не надо покупать с собой в роддом. Конечно бывают исключения, когда при необходимости или решении врача нужны дополнительные медикаменты.

Как и до войны список личных вещей, которые надо взять собой тот же, но не берите ничего лишнего! Соберите пакет заранее, позаботившись о минимуме из необходимого.

Самое важное, что вам надо взять:

документ, удостоверяющий личность;

обменная карта беременной со всеми актуальными медицинскими документами, связанными с беременностью;

назначенные во время беременности медикаменты для продолжения их приема в условиях больницы.

Важно! Если на момент родов у вас нет документов, ничего страшного, медицинскую помощь вам в любом случае окажут.

Личные вещи для мамы, которые понадобятся в больнице:

1 комплект свободной комфортной одежды, что не перегревает тело (на время собственно родов);

свои очки / контактные линзы, средства ухода за ними;

спрей типа термальной воды (освежиться / охладиться при схватках);

легкие снеки, негазированная вода, несладкие напитки;

небольшая книга / журнал, в телефоне: подкасты, аудио-книги, музыка (от скуки, для отвлечения от схваток);

2-3 комплекта легкой, удобной одежды для пребывания в больнице; отдельно на выписку; ночная рубашка;

поддерживающие бра (2-3 шт.), с возможностью ГВ: приход молока увеличивает размер груди, это стоит учесть;

одноразовые прокладки для бюстгальтера;

2 пакета супер абсорбирующих гигиенических / послеродовых прокладок;

5-6 пар нижнего белья / одноразового;

халат, тапочки, полотенца (для тела, интимное, для рук);

для личной гигиены: зубная щетка, паста, расческа и резинки для волос, гигиеническая помада, жидкое мыло, шампунь, дезодорант, туалетная бумага (+ что действительно необходимо);

павербенк, зарядное для телефона, наушники, деньги.

Перечень вещей для ребенка: