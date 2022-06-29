Что взять собой в роддом во время войны: актуальный список

Несмотря на войну в Украине, жизнь продолжается: создаются новые семьи, рождаются дети. Изменились ли условия оказания медицинской помощи в роддомах, и какие вещи надо иметь с собой?
Об этом рассказала в Instagram акушер-гинеколог Виктория Силади.
Врач говорит, что несмотря на войну медицинская система исправно выполняет свою работу. И все, кто имеет договор на получение медицинских услуг, получает их вовремя, не исключением является пакет услуг "Помощь при родах".
Такой пакет услуг включает бесплатное оказание медицинской помощи, и использование необходимых медикаментов.
За средства НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), беременных обеспечивают всеми необходимыми медицинскими средствами, поэтому ничего подобного не надо покупать с собой в роддом. Конечно бывают исключения, когда при необходимости или решении врача нужны дополнительные медикаменты.
Как и до войны список личных вещей, которые надо взять собой тот же, но не берите ничего лишнего! Соберите пакет заранее, позаботившись о минимуме из необходимого.
Важно! Если на момент родов у вас нет документов, ничего страшного, медицинскую помощь вам в любом случае окажут.
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