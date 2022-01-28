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Что категорически нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов

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Пятница 28 января 2022 19:49
Что категорически нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов Что нельзя есть беременным (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Беременность - один из самых счастливых периодов в жизни женщины. Поэтому для максимально легкого течения беременности необходимо следовать рекомендациям врача и заботиться о питании.

Что нельзя есть во время беременности, сообщает mothercare.

Что нельзя есть на ранних сроках

В первом триместре беременной нужно следить за тем, чтобы питание оставалось сбалансированным и разнообразным. В частности, стоит есть продукты, богатые белками, углеводами, минеральными веществами и жирами. Категорически нужно исключить лишь алкоголь.

Также нельзя включать в ежедневный рацион:

  • жирную и слишком острую пищу;
  • фаст-фуд;
  • консервы и копчености;
  • недоваренное или недожаренное мясо и рыбу;
  • сладкие и газированные напитки;
  • экзотические фрукты;
  • продукты, которые содержат аллергены (мед, грибы, морепродукты).

Дневная норма калорий в среднем должна составлять примерно 2500 ккал.

К тому же ежедневный рацион стоит разбить на 5-6 подходов. Лучше есть чаще всего, но маленькими порциями.

Что категорически нельзя есть беременным: список запрещенных продуктовЧто запрещено есть беременным (pixabay)

Что запрещено есть на поздних сроках

Поздние сроки беременности характеризуются быстрым ростом плода. Поэтому беременной нужно потреблять не менее 2500-2800 калорий в сутки. Рацион должен состоять из простых компонентов, богатых витаминами, минералами и микроэлементами.

Важно как можно меньше есть острую, копченую и соленую пищу.

Стоит контролировать количество потребляемой соли, ведь из-за нее в организме беременной задерживается жидкость, которая вызывает отеки и нагружает почки.

Исключить полуфабрикаты и консервированные продукты.

Список вредных продуктов

  • Жирная и жареная пища. Такая пища может вызвать изжогу и проблемы с пищеварением;
  • Соленья, копчености и острая пища. Эти продукты содержат большое количество добавок, которые усиливают аппетит беременной и ускоряют набор веса.;
  • Крепкий чай, кофе и газированные напитки;
  • Морская рыба. Некоторые рыбы содержат метилртуть – химическое соединение, которое является опасным для нервной системы плода;
  • Полуфабрикаты;
  • Экзотические фрукты. Врачи не рекомендуют будущим мамам есть плоды, привезенные из жарких стран;
  • Алкоголь.

Ранее мы сообщали, что врач назвала самый полезный "женский" овощ.

Также мы писали, что медики ответили на важный вопрос, безопасен ли парацетамол для беременных.

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