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Что нужно есть беременным, чтобы ребенок родился умным: подробная инструкция

Новина українською →
Пятница 27 мая 2022 15:50
Что нужно есть беременным, чтобы ребенок родился умным: подробная инструкция Что нужно есть беременным (facebook.com.centrkrizis)
Автор: Татьяна Самарук

Пища является основным фактором здоровья, ведь она влияет на умственную деятельность. Если женщина, будучи беременной, будет правильно питаться, то ее ребенок вырастет не только крепким и здоровым, но и умным.

Что стоит есть беременным - читайте ниже.

Какие продукты улучшат развитие плода

Как пишет 4mama обычно, после проведения необходимых осмотров и анализов акушер-гинеколог назначит беременной фолиевую кислоту до 13 недели.

Фолиевая кислота и йод помогают правильно развить мозг и способны увеличить IQ ребенка. Эта кислота содержится в печени, шпинате, фасоли, орехах и ячневой крупе. Морская капуста и морская рыба обогащены большим количеством йода.

Также для формирования мозга нужно употреблять продукты, которые содержат цинк. Речь идет о печени, кедровых орехах, говядине, горохе, фасоли и баранине.

Кроме того, беременной необходимы жирные кислоты омега-3. Эти вещества есть в льняных семенах, печени трески, оливковом масле, грецких орехах и скумбрии. В частности, омега-3 кислоты улучшают развитие мозга и зрения в утробе.

Что нельзя делать беременным

Беременным стоит отказаться от алкоголя. Он вреден в любом количестве на всех сроках беременности, особенно ранних. Весь алкоголь, который потребляет беременная, достается и малышу. А его печень и почки еще не способны выводить алкоголь из организма. Потребление алкоголя может иметь очень опасные последствия для здоровья плода.

Курить во время беременности также крайне вредно. Не подвергайте ребенка опасности и откажитесь от этой привычки, как только узнали о своем новом состоянии.

Самолечение в принципе вредное и опасное занятие, но беременная несет ответственность и за своего ребенка, поэтому не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.

Повседневная жизнь невозможна без компьютеров и планшетов, особенно для тех, чья работа напрямую связана с гаджетами. Однако все они имеют электромагнитное излучение, которое нужно ограничить беременным на ранних сроках. Дело в том, что электромагнитные волны также приводят к порокам развития у плода.

Стрессы - опасная вещь для будущей мамы. Их нужно всячески избегать. В крайнем случае, если женщина нервничает, ей можно назначить препараты валерианы для нормализации психоэмоционального состояния.

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