Що взяти собою в пологовий будинок під час війни: актуальний список

Незважаючи на війну в Україні, життя триває: створюються нові сім'ї, народжуються діти. Чи змінилися умови надання медичної допомоги в пологових будинках, і які речі треба мати з собою?
Про це розповіла в Instagram акушер-гінеколог Вікторія Сіладі.
Лікар каже, що попри війну медична система справно виконує свою роботу. І всі, хто має договір на отримання медичних послуг, отримує їх вчасно, не виключенням є пакет послуг "Допомога при пологах".
Такий пакет послуг включає безплатне надання медичної допомоги, та використання необхідних медикаментів.
За кошти НСЗУ (Національної служби здоров'я України), вагітних забезпечують усіма необхідними медичними засобами, тому нічого подібного не треба купувати з собою у пологовий будинок. Звісно бувають винятки, коли за необхідністю чи рішенню лікаря потрібні додаткові медикаменти.
Як і до війни список особистих речей, які треба взяти собою той самий, але не беріть нічого зайвого! Зберіть пакунок заздалегідь, подбавши про мінімум з необхідного.
Важливо! Якщо на момент пологів у вас немає документів, нічого страшного, медичну допомогу вам у будь-якому випадку нададуть.
Раніше ми писали, що потрібно їсти вагітним, щоб дитина народилася розумною.
Ми також повідомляли, що категорично не можна їсти під час вагітності.