Що взяти собою в пологовий будинок під час війни: актуальний список

Лікар каже, що попри війну медична система справно виконує свою роботу. І всі, хто має договір на отримання медичних послуг, отримує їх вчасно, не виключенням є пакет послуг "Допомога при пологах".

Такий пакет послуг включає безплатне надання медичної допомоги, та використання необхідних медикаментів.

За кошти НСЗУ (Національної служби здоров'я України), вагітних забезпечують усіма необхідними медичними засобами, тому нічого подібного не треба купувати з собою у пологовий будинок. Звісно бувають винятки, коли за необхідністю чи рішенню лікаря потрібні додаткові медикаменти.

Як і до війни список особистих речей, які треба взяти собою той самий, але не беріть нічого зайвого! Зберіть пакунок заздалегідь, подбавши про мінімум з необхідного.

Найважливіше, що вам треба взяти:

документ, що посвідчує особу;

обмінна карта вагітної з всіма актуальними медичними документами, пов'язаними з вагітністю;

призначені під час вагітності медикаменти для продовження їх приймання в умовах лікарні.

Важливо! Якщо на момент пологів у вас немає документів, нічого страшного, медичну допомогу вам у будь-якому випадку нададуть.

Особисті речі для мами, які знадобляться в лікарні:

1 комплект вільного комфортного одягу, що не перегріває тіло (на час власне пологів);

свої окуляри / контактні лінзи, засоби їх догляду;

спрей типу термальної води (освіжитись / охолодитись при переймах);

легкі снеки, негазована вода / несолодкі напої;

невеличка книга / журнал, в телефоні: подкасти, аудіо-книги, музика (від нудьги, для відволікання від перейм);

2-3 комплекти легкого, зручного одягу для перебування в лікарні; окремо на виписку; нічна сорочка;

підтримуючі бра (2-3 шт.), з можливістю ГВ: прихід молока збільшує розмір грудей, це варто врахувати;

одноразові прокладки для бюстгальтера;

2 пакети суперабсорбівних гігієнічних / післяпологових прокладок;

5-6 пар спідньої білизни / одноразової;

халат, капці, рушники (для тіла, інтимне, для рук);

для особистої гігієни: зубна щітка, паста, щітка і резинки для волосся, гігієнічна помада, рідке мило, шампунь, дезодорант, туалетний папір (+ що дійсно необхідно);

павербенк, зарядне для телефону, навушники, гроші.

Перелік речей для дитини: