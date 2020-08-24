Новые правила карантина в Украине: как будет действовать разделение на зоны

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украину поделили на зоны и ввели новые правила карантина

В Украине с 24 августа ввели новые правила карантина, и вся страна будет поделена на зоны. В зависимости от количества заболевших коронавирусом и эпидемиологической ситуации в каждой области, все регионы будут поделены на красную, оранжевую, желтую и зеленую зону.

В "красной" зоне будут действовать строгие карантинные запреты – работа общественного транспорта, работа учреждений образования, массовые скопления людей, строгий масочный режим. Ограничения будут действовать до 14 дней, но если ситуация в регионе будет меняться, то решение о строгих ограничениях будет пересматриваться соответствующими комиссиями.

На данный момент в эту зону попали Черновцы, Коломыя, Самбор, Беляевка, Дубно, Острог, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области, и Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевой зоне" на ближайшие две недели оказались Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Харьков. Работа общественного транспорта разрешена, но только по количеству сидячих мест.

В "желтую" зону попали Киев, Борисполь, Одесса, Луцк, Житомир, Ровно, Сумы и Хмельницкий. В этой зоне есть ограничения, но менее строгие. Запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Все остальные регионы Украины на данный момент находятся в зеленой зоне. Там правила карантина облегченные.

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