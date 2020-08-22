Медосмотры в школах: к чему стоит приготовиться детям и родителям

Кому нужно пройти медосмотр перед школой (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве объяснили, кому нужно пройти медосмотр перед школой обязательно

Через несколько недель в Украине начнется новый учебный год. По правилам, перед началом обучения, все школьники обязаны пройти обязательный медицинский осмотр. У каждой возрастной категории есть свой список обязательных врачей и обследований.

Однако многих родителей волнует вопрос о том, как пройти плановый медосмотр с детьми во время пандемии коронавируса и карантина. Ответ на этот вопрос дал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время конференции "Образование во время пандемии". Об этом пишет 24 канал.

Он отметил, что в обязательном порядке плановый медицинский осмотр должны пройти первоклассники. Однако и тут есть нюансы – если это касается городов, которые находятся в "оранжевой" или "красной" зоне, то медосмотр можно перенести на месяц-полтора. Такую ситуацию родителям нужно обсудить с семейным врачом и учитывать эпидемиологическую ситуацию.

Для учеников 2-11 классов необязательно проходить медосмотр в конце или начале учебного года. Их можно проводить просто раз в год в любой удобный период, так как ни одним нормативно-правовыми актами не определено, что медицинские осмотры нужно проводить обязательно в мае или августе-сентябре. Как порекомендовал Ляшко, лучше всего проходить медосмотры ближе ко дню рождения ребенка.

"Это позволит уменьшить количество очередей и предотвратит скопление людей в больницах", - добавил Ляшко.

Также главный санитарный врач отметил, что если ребенка вакцинировали строго по календарю, то карту прививок в школу нести необязательно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон.