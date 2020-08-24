Нові правила карантину в Україні: як буде діяти поділ на зони

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Україну поділили на зони і ввели нові правила карантину

В Україні з 24 серпня ввели нові правила карантину, і вся країна буде поділена на зони. В залежності від кількості хворих коронавірусом та епідеміологічної ситуації в кожній області, всі регіони будуть поділені на червону, помаранчеву, жовту і зелену зону.

В "червоній" зоні будуть діяти суворі карантинні заборони – робота громадського транспорту, робота установ освіти, масові скупчення людей, строгий масковий режим. Обмеження будуть діяти до 14 днів, але якщо ситуація в регіоні буде змінюватися, то рішення про суворі обмеження буде переглядатися відповідними комісіями.

На цей момент в цю зону потрапили Чернівці, Коломия, Самбір, Біляївка, Дубно, Острог, а також Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, Костопільський, Радивилівський і Рівненський район Рівненської області, і Заставнівська і Кіцманський район Чернівецької області.

У "помаранчевій зоні" на найближчі два тижні виявилися Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Харків. Робота громадського транспорту дозволено, але тільки за кількістю сидячих місць.

В "жовту" зону потрапили Київ, Бориспіль, Одеса, Луцьк, Житомир, Рівне, Суми та Хмельницький. У цій зоні є обмеження, але менш суворі. Заборонено відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку.

Всі інші регіони України на цей момент знаходяться в зеленій зоні. Там правила карантину полегшені.

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