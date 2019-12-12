ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нові призначення лікарів: з'явилися дані про стан Заворотнюк

STYLERЖиття    12.12.2019 - 13:20
Нові призначення лікарів: з'явилися дані про стан Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Анастасії Заворотнюк призначили новий вигляд лікування проти тромбозів

Анастасія Заворотнюк, російська актриса, проходить реабілітацію в одній з клінік під Москвою після видалення злоякісної пухлини в головному мозку.

Рідні артистки не дають коментарі для ЗМІ з приводу її стану, однак нещодавно стало відомо, що Заворотнюк призначили спеціальні масажі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що в Анастасії Заворотнюк з'явилися загроза тромбозу і їй призначили лікування спеціальними масажами.

"Анастасію Заворотнюк лікують масажем через загрозу тромбозу. Актриса спостерігається в Європейському медичному центрі. Права сторона залишається паралізованою, лікарі призначили курс лікування. Щоб м'язи не атрофувалися і не утворилися тромби, що їй прописали масажі. Зараз стан Заворотнюк стабільний", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після тривалого лікування та реабілітації у Анастасії Заворотнюк залишається паралізованою частина тіла і лікарі не дають ніяких прогнозів щодо одужання російської актриси.

Рідні Заворотнюк відреагували на інформацію в ЗМІ, проте не підтвердили і не спростували дані про параліч. Вони відзначили, що стан здоров'я – це особиста тема і вони просять поважати мовчання близьких Заворотнюк.

Названа причина появи хвороби у Заворотнюк Вже не справляється: у Заворотнюк з'явилася нова проблема
Новини України ракАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся