Нові призначення лікарів: з'явилися дані про стан Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Анастасії Заворотнюк призначили новий вигляд лікування проти тромбозів

Анастасія Заворотнюк, російська актриса, проходить реабілітацію в одній з клінік під Москвою після видалення злоякісної пухлини в головному мозку.

Рідні артистки не дають коментарі для ЗМІ з приводу її стану, однак нещодавно стало відомо, що Заворотнюк призначили спеціальні масажі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що в Анастасії Заворотнюк з'явилися загроза тромбозу і їй призначили лікування спеціальними масажами.

"Анастасію Заворотнюк лікують масажем через загрозу тромбозу. Актриса спостерігається в Європейському медичному центрі. Права сторона залишається паралізованою, лікарі призначили курс лікування. Щоб м'язи не атрофувалися і не утворилися тромби, що їй прописали масажі. Зараз стан Заворотнюк стабільний", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після тривалого лікування та реабілітації у Анастасії Заворотнюк залишається паралізованою частина тіла і лікарі не дають ніяких прогнозів щодо одужання російської актриси.

Рідні Заворотнюк відреагували на інформацію в ЗМІ, проте не підтвердили і не спростували дані про параліч. Вони відзначили, що стан здоров'я – це особиста тема і вони просять поважати мовчання близьких Заворотнюк.