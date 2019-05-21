Нові обличчя? Мережа бурхливо відреагувала на зміну Зеленським глави Генштабу

Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський змінив керівництво Генерального штабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу замість Віктора Муженка. Зміна головнокомандувача Збройних сил України викликала в мережі справжній ажіотаж, і коментатори висловлюють різні думки на це кадрове рішення.

Багато хто нагадує Іловайський котел влітку 2014 року - операцією під взяття цього міста в Донецькій області в рамках АТО керував Хомчак. Політики, волонтери, військові та прості українці діляться своїми враженнями про призначення.

Фото: Руслан Хомчак і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Один з найактивніших критиків Хомчака після Іловайської трагедії, народний депутат і екс-командир 2-го батальйону спецпризначення "Донбас" Семен Семенченко підтримав рішення нового глави держави і пояснив чому.

"Я знаю, скільки бруду вилили за ці роки на цього генерала за Іловайськ. Я був одним з найжорсткіших критиків колишнього начальника Генштабу Муженка. Досі вважаю, що його місце - у в'язниці. Але з Хомчаком я разом воював безпосередньо до Іловайська і під час першого і другого штурму Іловайська. Тому те, що я говорю зараз - я знаю особисто, по своєму бойовому досвіду. Хомчак чесно виконував свій обов'язок, не гнувся під кулями. На початку серпня 2014 територію біля табору, де ми разом перебували, накрило Градом. Але задніх він не пас, я бачив це особисто...

Фото: генерал Руслан Хомчак

...В Іловайську чітко виконував накази Генштабу, чітко ставив завдання, показав себе як чесний військовий професіонал. Це реально бойовий генерал, який брав участь в реальних, а не фантазійних бойових діях. І найголовніше - я знаю його позицію по Іловайському котлу. Хомчак за відкритий чесний суд і за негайне розсекречення справи. Він сам дав свідчення і тимчасової слідчої комісії ВР і слідчим військової прокуратури. Люди повинні дізнатися правду. Тому, як перший командир батальйону "Донбас", я підтримую це призначення і повністю відповідаю за свої слова", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/dostali.hvatit

Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook не визначився із думкою щодо призначення Хомчака замість Муженка, назвавши цей пост скоріше політичним, ніж бойовим.

Фото: Віктор Муженко (wikipedia.org)

"Дякую Віктору Муженку за службу. Мало хто знає та розуміє ті виклики, з якими Вам довелося зіштовхнутися і подолати. Ви взяли керівництво армією у час, коли її фактично не було, а залишаєте більш вправною, підготовленою, навченою, із потужним резервом. Дякуємо", - йдеться в його повідомленні Facebook.

Скрін: facebook.com/myroslavhai

Відповідаючи на запитання відвідувача щодо призначення Хомчака, Гай зазначив: "Думки щодо нього розділилися. Треба розуміти, що фігура глави ГШ військово-політична".

Скрін: facebook.com/myroslavhai

Український військовослужбовець Тамара Бунько більш категорично висловлюється про Хомчака, даючи йому невтішну характеристику.

"Хомчак, винуватець Іловайська - новий НГШ. Хто не знає, це той, хто заборонив відхід з-під Іловайська малими групами (єдиний тоді спосіб врятувати людей), а сам втік у складі малої групи, залишивши своїх людей, в т. ч. кинувши майже на вірну смерть громадянського журналіста, якого возив з собою, залишивши ворогам в своїй машині купу всього, чого залишати не мав права.

Наш новий НГШ, під час війни, як мінімум - боягуз. До**аний капець", - написала вона у Facebook.

Скрін з Facebook-сторінки Тамари Бунько

Відомий журналіст Юрій Бутусов підтримав рішення президента Зеленського щодо Хомчака, назвавши його "зважений і професійним".

"...Зроблено перше кадрове призначення - і це зважене рішення і професійне, це означає Курс на справжні реформи армії", - написав він у мережі.

Скрін: facebook.com/butusov.yuriy

Але не всі розцінили рішення про призначення Хомчака главою Генштабу ЗСУ як перспективне, деякі дають досить похмурі прогнози:

Поставлено завдання розвалити армію, призначаючи на вищі посади тих, хто не користується авторитетом. Змусити військових розірвати контракти і піти.

Хомчак згубив хлопців у Іловайському котлі?

Це не той що посилав добробаты на Іловайськ і погрожував судом?

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

І поставив того через кого загинули хлопці в Іловайську... випускника Московського військового училища? Просто шикарно...

А відповідати Муженко коли буде за відмову знищити колону Гіркіна, що йшла у Донецьк?

Так давайте повністю новину. Муженка звільнив, а Хомчака, який призвів до Іловайська, призначив. Нові обличчя, так?

І поставив "героя" Іловайської трагедії, справжнього винуватця загибелі героїв України...

Муженку наші військові дали прізвисько "катафалк" за те, що з його вини багато наших бійців загинуло;

Порошенко казав про українську армію як одну з найсильніших у Європі. А Муженко очолював у ній Генштаб. Що, Петя брехав про армію, якщо Зеленський зняв Муженка?

Якщо правда, я розчарований Володею...

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Нагадаємо, Степан Полторак після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що буде очолювати Міністерство оборони України до рішення Верховної Ради про його відставку.

Як повідомлялося раніше, інавгурація Володимира Зеленського надихнула користувачів мережі на створення тематичних фотожаб і мемів, на яких інтернет-жартівники показали власне бачення.

Додамо також, що Володимир Зеленський у день інавгурації дорогою до Адміністрації президента вручив букет квітів жінці-патрульній, а біля будівлі Верховної Ради поцілував у щоку Міку Фаталова і Юрія Ткача, а Євгена Кошового чмокнув у лисину, для чого йому довелося підстрибнути.