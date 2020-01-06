Новые фото элитного отеля, где отдыхал Зеленский: сказка за безумные деньги

Владимир Зеленский в Омане остановился у элитном отеле Al Bustan Palace с семьей
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен утром 5 января на морском курорте в Омане (Передняя Азия). Стоимость одной ночи в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходит до 4000$, а само здание комплекса поражает своим шиком. В социальной сети Facebook под публикацией в сообществе РБК-Украина пользователи отреагировали на неоправданную роскошь действующего президента.
Владимир Зеленский в Омане остановился в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel
В сети мнение относительно отдыха Владимира Зеленского разделилось – кто-то стал защищать право президента на отдых, кто-то стал жаловаться, что дорогостоящая поездка спонсируется за счет государства. При этом в пресс-службе Офиса Президента Украины заявили, что поездка оплачивается за личные средства главы государства.
Большинство пользователей были разгневаны стоимостью и неоправданной роскошью выбранного отеля.
Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (фото: ritzcarlton.com)
Скриншоты (facebook.com/www.rbc.ua)
В комментариях также напомнили о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко отправился отдыхать на Мальдивы. В прошлом году он вместе с семьей решил отдохнуть на роскошном курорте на островах, воспользовавшись изготовленными правоохранительными органами документами с вымышленными именами. Тогда Зеленский раскритиковал Порошенко, заявив, что большинство украинских семей несчастливы: "Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах".
Однако пресс-служба главы государства сообщила в Facebook, что Зеленский прилетел не на отдых, а для переговоров по укреплению отношений между странами. Президент встретился с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, ответственным за иностранные дела Султаната Омана.
В ходе встречи Зеленский заявил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана. Участники переговоров решили продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов.
Напомним, что недавно появились новые фото Зеленского из Омана.