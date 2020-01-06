Новые фото элитного отеля, где отдыхал Зеленский: сказка за безумные деньги

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен утром 5 января на морском курорте в Омане (Передняя Азия). Стоимость одной ночи в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходит до 4000$, а само здание комплекса поражает своим шиком. В социальной сети Facebook под публикацией в сообществе РБК-Украина пользователи отреагировали на неоправданную роскошь действующего президента.

Владимир Зеленский в Омане остановился в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

В сети мнение относительно отдыха Владимира Зеленского разделилось – кто-то стал защищать право президента на отдых, кто-то стал жаловаться, что дорогостоящая поездка спонсируется за счет государства. При этом в пресс-службе Офиса Президента Украины заявили, что поездка оплачивается за личные средства главы государства.

Большинство пользователей были разгневаны стоимостью и неоправданной роскошью выбранного отеля.

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (фото: ritzcarlton.com)

Да какая разница где он отдыхает. Он это заслужил. Он целый год пашет под пристальным присмотром прессы, порохоботов и общества, и я не увидел даже намека на кражи бюджета или коррупцию. Единственный минус - надо было прошлую власть после снятия неприкосновенности пересадить, а потом ехать...

Коли всі відпочивають і розважаються на різдвяних святах, Слуга разом із сім'єю в Омані вкалує, все не може зупиниться про народ думати. Скоро кожному по Теслі купить.

Интересно, тайно поехал - и вся Украина в курсе. Наверное, Куприй провожал...

А хто сказав, що тайно! Я вчора ще знала!!!

Щось я не зрозуміла чи то він відпочивати поїхав за свій рахунок як Мандель сказала, чи то він працювати поїхав не за свій рахунок, як кажуть, з кимсь там зустрічався. Забрехались.

А он, что должен был отчитаться или посоветоваться с кем и куда ему поехать отдохнуть?

Красиво жить не запретишь, а если еще и за чужой счет да с женой и детками, то почему бы и нет. Народ за все заплатит.

У нас президент совмещает должность министра иностранных дел? Министр не справляется или очень занят? Что за бред. Ехал отдыхать, а заодно и порешал. Прям турбо во всем. Как лыжи то успел снять?

Да, велика тайна, о которой все знают. Самолет рейсовый, под своей фамилией известно куда и с кем. Не делайте из мухи слона, господа папарацци.

Скриншоты (facebook.com/www.rbc.ua)

В комментариях также напомнили о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко отправился отдыхать на Мальдивы. В прошлом году он вместе с семьей решил отдохнуть на роскошном курорте на островах, воспользовавшись изготовленными правоохранительными органами документами с вымышленными именами. Тогда Зеленский раскритиковал Порошенко, заявив, что большинство украинских семей несчастливы: "Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах".

Однако пресс-служба главы государства сообщила в Facebook, что Зеленский прилетел не на отдых, а для переговоров по укреплению отношений между странами. Президент встретился с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, ответственным за иностранные дела Султаната Омана.

В ходе встречи Зеленский заявил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана. Участники переговоров решили продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов.

Напомним, что недавно появились новые фото Зеленского из Омана.