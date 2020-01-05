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Киев заинтересован в прямых инвестициях из Омана, - ОП

Новости » Политика     05.01.2020 - 19:31
Киев заинтересован в прямых инвестициях из Омана, - ОП
Фото: Владимир Зеленский и Юсуф бин Аляви бин Абдалла (Офис президента)

Стороны обсудили сотрудничество между странами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Оман встретился с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Офиса президента в Facebook.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили укрепление отношений между Украиной и Султанатом Оман, а также договорились о наращивании торгово-экономического сотрудничества.

"Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 миллионов долларов, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана", - рассказали в ОП.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана в области энергетики, тяжелой промышленности, строительства, сельского господартсва, информационных технологий, а также в развитие инфраструктуры и медицины.

Киев заинтересован в прямых инвестициях из Омана, - ОП

Напомним, в воскресенье, 5 января, президента Украины Владимира Зеленского заметили в дорогом пятизвездочном отеле Омана Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Позже в Офисе президента заявили, что Зеленский отправился в Оман вместе с семьей за собственные средства и планирует провести там встречу на высшем уровне.

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