Нові фото елітного готелю, де відпочивав Зеленський: казка за шалені гроші

Володимир Зеленський в Омані зупинився в елітному готелі Al Bustan Palace з родиною
Президент України Володимир Зеленський разом з родиною був помічений вранці 5 січня на морському курорті в Омані (Передня Азія). Вартість однієї ночі в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходить до 4000$, а сама будівля комплексу вражає своїм шиком. У соціальній мережі Facebook під публікацією в співтоваристві РБК-Україна користувачі відреагували на невиправдану розкіш чинного президента.
Володимир Зеленський в Омані зупинився в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel
В мережі думки щодо відпочинку Володимира Зеленського розділилися – хтось став захищати право президента на відпочинок, хтось став скаржитися, що дорога поїздка фінансується за рахунок держави. При цьому в прес-службі Офісу Президента України заявили, що поїздка оплачується за особисті кошти глави держави.
Більшість користувачів були розгнівані вартістю і невиправданою розкішшю обраного готелю.
Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (фото: ritzcarlton.com)
Скріншоти (facebook.com/www.rbc.ua)
У коментарях також нагадали про те, як екс-президент України Петро Порошенко вирушив відпочивати на Мальдіви. У минулому році він разом з сім'єю вирішив відпочити на розкішному курорті на островах, скориставшись виготовленими правоохоронними органами документами з вигаданими іменами. Тоді Зеленський розкритикував Порошенка, заявивши, що більшість українських сімей нещасливі: "Щастя — це бачити злочинця на нарах, а не на Мальдівах".
Проте прес-служба глави держави повідомила у Facebook, що Зеленський прилетів не на відпочинок, а для переговорів щодо зміцнення відносин між країнами. Президент зустрівся з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, відповідальним за іноземні справи Султанату Оману.
У ході зустрічі Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях із Оману. Учасники переговорів вирішили продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів.
Нагадаємо, що нещодавно з'явилися нові фото Зеленського з Оману.