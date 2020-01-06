Нові фото елітного готелю, де відпочивав Зеленський: казка за шалені гроші

Президент України Володимир Зеленський разом з родиною був помічений вранці 5 січня на морському курорті в Омані (Передня Азія). Вартість однієї ночі в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходить до 4000$, а сама будівля комплексу вражає своїм шиком. У соціальній мережі Facebook під публікацією в співтоваристві РБК-Україна користувачі відреагували на невиправдану розкіш чинного президента.

Володимир Зеленський в Омані зупинився в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

В мережі думки щодо відпочинку Володимира Зеленського розділилися – хтось став захищати право президента на відпочинок, хтось став скаржитися, що дорога поїздка фінансується за рахунок держави. При цьому в прес-службі Офісу Президента України заявили, що поїздка оплачується за особисті кошти глави держави.

Більшість користувачів були розгнівані вартістю і невиправданою розкішшю обраного готелю.

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (фото: ritzcarlton.com)

Та яка різниця де він відпочиває. Він це заслужив. Він цілий рік працює під пильним наглядом преси, порохоботів і суспільства, і я не побачив навіть натяку на крадіжки бюджету або корупцію. Єдиний мінус - треба було минулу владу після зняття недоторканності пересадити, а потім їхати...

Коли всі відпочивають і розважаються на різдвяних святих, Слуга разом із сім'єю в Омані вкалує, все не може зупиниться про народ думати. Скоро кожному по Теслі купить.

Цікаво, таємно поїхав - і вся Україна в курсі. Напевно, Купрій проводжав...

А хто сказав, що таємно! Я вчора ще знала!!!

Щось я не зрозуміла чи то він поїхав відпочивати за свій рахунок як Мандель сказала, чи то він поїхав працювати не за свій рахунок, як кажуть, з кимсь там зустрічався. Забрехались.

А він повинен був відзвітувати або порадитися з ким і куди йому поїхати відпочити?

Красиво жити не заборониш, а якщо ще й за чужий рахунок так з дружиною і дітками, то чому б і ні. Народ за все заплатить.

У нас президент суміщає посаду міністра закордонних справ? Міністр не справляється або дуже зайнятий? Що за маячня. Їхав відпочивати, а заодно і порішав. Прям турбо у всьому. Як лижі встиг зняти?

Так, велика таємниця, про яку всі знають. Рейсовий літак, під своїм прізвищем відомо куди і з ким. Не робіть з мухи слона, панове папараці.

Скріншоти (facebook.com/www.rbc.ua)

У коментарях також нагадали про те, як екс-президент України Петро Порошенко вирушив відпочивати на Мальдіви. У минулому році він разом з сім'єю вирішив відпочити на розкішному курорті на островах, скориставшись виготовленими правоохоронними органами документами з вигаданими іменами. Тоді Зеленський розкритикував Порошенка, заявивши, що більшість українських сімей нещасливі: "Щастя — це бачити злочинця на нарах, а не на Мальдівах".

Проте прес-служба глави держави повідомила у Facebook, що Зеленський прилетів не на відпочинок, а для переговорів щодо зміцнення відносин між країнами. Президент зустрівся з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, відповідальним за іноземні справи Султанату Оману.

У ході зустрічі Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях із Оману. Учасники переговорів вирішили продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися нові фото Зеленського з Оману.