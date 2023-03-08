Нову українську експедицію в Антарктику очолив полярник-боєць ДПС

На українській дослідницькій станції "Академік Вернадський" в Антарктиді готується ротація - на зміну 27-й експедиційній команді буде відправлено нову, склад якої вже схвалено. Очолить 28 УАЕ полярник, який брав участь у захисті України після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це передали в Національному антарктичному науковому центрі на Facebook -сторінці.

У публікації зазначається, що військова агресія Росії не повинна зупинити українську науку, у тому числі в плані продовження безперервних досліджень на полярній станції Вернадського.

"Деякі ряди вимірювань тут тривають з 1947 року, є найдовшими на континенті та мають надзвичайну цінність для світової науки. Тому НАНЦ готується до ротації зимівників 27-ї УАЕ, які майже рік працюють на станції", - розповіли у науковому центрі.

Учасники 27-ї експедиційної групи чекають на зміну на станції Вернадського (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

До основного складу команди 28-ї УАЕ конкурсна комісія відібрала 14 учасників, хоча раніше тривалий період їх було 12. Збільшення експедиції за рахунок науковців дозволяє виконувати більшу кількість досліджень, зокрема, в межах багатьох міжнародних проектів, у яких бере участь Україна, пояснюють у Центрі.

На станцію відправляють 9 вчених (по 3 за кожним напрямком - геофізика, метеорологія, біологія) та 5 представників команди життєзабезпечення: лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін, розповіли в НАНЦ.

Нову експедицію очолює один із найдосвідченіших українських полярників геофізик Богдан Гаврилюк, для якого це буде рекордна десята зимівля.

"Він був керівником 26-ї УАЕ, яка після успішного виконання всіх завдань повернулася в Україну вже після початку повномасштабної війни, навесні 2022-го. Прибувши додому, Богдан одразу став на захист України, вступивши до лав Прикордонної служби", - кажуть у Центрі.

Гаврилюк у лавах бійців ДПС виконував завдання на півночі України, зокрема у Чернігівській області. Зараз учений повинен буде цілий рік забезпечувати роботу станції Вернадський в Антарктиді.

Але на цьому особливості 28-ї УАЕ не закінчуються: у ній буде троє учасників із попередньої експедиції, вчені біолог Сергій Глотов, геофізик Андрій Сопін та метеоролог Сергій Разумний.

На станції Академік Вернадський проведуть ротацію (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Це вперше в історії українських антарктичних експедицій одразу три учасники залишаються зимувати на другий рік", - зазначають у НАНЦ.

У Центрі також повідомляють, що цього року отримали лише 5 заявок на участь в УАЕ від жінок (хоча торік кандидаток було 19), і ніхто з них не подолав етапів конкурсного відбору. Таким чином, нинішня експедиція складається суто з чоловіків.

Оголошено склад 28 полярної експедиції на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter)