Новую украинскую экспедицию в Антарктику возглавил полярник-боец ГПС

На украинской исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде готовится ротация - на смену 27-й экспедиционной команде будет отправлена новая, состав которой уже одобрен. Возглавит 28-ю УАЭ полярник, который участвовал в защите Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом передали в Национальном антарктическом научном центре на Facebook -странице.

В публикации отмечается, что военная агрессия России не должна остановить украинскую науку, в том числе в плане продолжение непрерывных исследований на полярной станции Вернадского.

"Некоторые ряды измерений продолжаются с 1947 года, являются самыми длинными на континенте и имеют чрезвычайную ценность для мировой науки. Поэтому НАНЦ готовится к ротации зимовщиков 27 УАЭ, которые почти год работают на станции", - рассказали в научном центре.

Участники 27-й экспедиционной группы ожидают смену на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В основной состав команды 28-й УАЭ конкурсная комиссия отобрала 14 участников, хотя ранее длительный период их было 12. Увеличение экспедиции за счет ученых позволяет выполнять большее количество исследований, в частности, в пределах многих международных проектов, в которых участвует Украина, поясняют в Центре.

На станцию отправляют 9 ученых (по 3 по каждому направлению - геофизика, метеорология, биология) и 5 представителей команды жизнеобеспечения: врач, повар, дизелист, механик и сисадмин, рассказали в НАНЦ.

Новую экспедицию возглавляет один из самых опытных украинских полярников геофизик Богдан Гаврилюк, для которого это будет рекордная десятая зимовка.

"Он был руководителем 26 УАЭ, которая после успешного выполнения всех задач вернулась в Украину уже после начала полномасштабной войны, весной 2022-го. Прибыв домой, Богдан сразу встал на защиту Украины, вступив в ряды Пограничной службы", - говорят в Центре.

Гаврилюк в рядах бойцов ГПС выполнял задачи на севере Украины, в частности в Черниговской области. Сейчас же ученый должен будет круглый год обеспечивать работу станции Вернадский в Антарктиде.

Но на этом особенности 28-й УАЭ не заканчиваются: в ней будет трое участников из предыдущей экспедиции, ученые биолог Сергей Глотов, геофизик Андрей Сопин и метеоролог Сергей Разумный.

На станции Академик Вернадский проведут ротацию (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Это впервые в истории украинских антарктических экспедиций сразу три участника остаются зимовать на второй год", - отмечают в НАНЦ.

В Центре также сообщают, что в этом году получили всего 5 заявок на участие в УАЭ от женщин (хотя в прошлом году кандидаток было 19), и никто из них не преодолел этапы конкурсного отбора. Таким образом, нынешняя экспедиция состоит сугубо из мужчин.

Объявлен состав 28-й полярной экспедиции на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде (фото: facebook.com/AntarcticCenter)