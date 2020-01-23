Новосад недовольна своей зарплатой: скандал получил продолжение

Анна Новосад объяснила свои слова о зарплате и ответила на критику
Анна Новосад высказалась про свою зарплату в должности министра образования и науки Украины и призналась, что сумма ее не совсем устраивает как молодого человека, который думает о будущем, сбережениях и пенсии, и через некоторое время она не сможет жить в Киеве на такой оклад.
Высказывание министра в последнем интервью вызвало в сети массу критических комментариев и упреков, что большинство граждан получает значительно меньше, чем государственные топ-чиновники.
Напомним, что согласно обнародованной Кабмином информацией о заработной плате членов правительства, Новосад в декабре получила 138 412 грн, где надбавка - 42 412 грн и премия 96 тыс. грн. В сентябре ее зарплата составила 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя зарплата министра за 2019 год составила 63 446 грн.
Новосад после скандального рассказа про свою зарплату отреагировала на волну возмущения и объяснила, что действительно неудачно сформулировала мысль.
"Учитывая дискуссию вокруг отдельных цитат из моего интервью агентству "Интерфакс-Украина", хочу кое-что объяснить. Для меня должность министра - это точно не способ получения больших доходов", - написала министр в Facebook.
Она подчеркнула, что пытается реализовать обещания, данные правительством.
"Я осознаю что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям", - рассказала Новосад и уточнила, что ее не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки.
Министр утверждает, что рост заработных плат педагогов и ученых является одной из ключевых задач правительства в рамках реформ.
"При этом я поддерживаю позицию Кабмина, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. Это должна быть четкая и прозрачная система", - написала она.
Новосад признала, что в Украине до сих пор существует значительный разрыв в доходах людей.
"Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", - заключила министр.
Пользователи сети в целом положительно восприняли нынешнее объяснения Новосад.
Новосад ответила на скандал с зарплатой (Фото: Скрин комментариев facebook.com/anja.novosad)