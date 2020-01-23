Новосад незадоволена своєю зарплатою: скандал отримав продовження

Анна Новосад пояснила свої слова про зарплату та відповіла на критику
Анна Новосад висловилася про свою зарплату на посаді міністра освіти і науки України та зізналася, що сума її не зовсім влаштовує як молоду людину, яка думає про майбутнє, заощадження та пенсію, і через деякий час вона не зможе жити в Києві на такий оклад.
Висловлювання міністра в останньому інтерв'ю викликало в мережі масу критичних коментарів та докорів, що більшість громадян отримує значно менше, ніж державні топ-чиновники.
Нагадаємо, що згідно з оприлюдненою Кабміном інформацєю про заробітну плату членів уряду, Новосад в грудні отримала 138 412 грн, де надбавка - 42 412 грн і премія 96 тис. грн. У вересні її зарплата склала 38 288 грн, у жовтні - 37 981 грн, у листопаді - 39 103 грн. Таким чином, середня зарплата міністра за 2019 рік склала 63 446 грн.
Новосад після скандальної розповіді про свою зарплату відреагувала на хвилю обурення і пояснила, що дійсно невдало сформулювала думку.
"Зважаючи на дискусію навколо окремих цитат з мого інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", хочу дещо пояснити. Для мене посада міністра - це точно не спосіб отримання великих статків", - написала міністр у Facebook.
Вона наголосила, що намагається реалізувати обіцянки, дані урядом.
"Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям", - розповіла Новосад і уточнила, що її не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя із 30-річним стажем у 8 тис, чи робота науковців на 0,75 ставки.
Міністр стверджує, що зростання заробітних плат освітян та науковців є однією з ключових завдань уряду в рамках реформ.
"При цьому я підтримую позицію Кабміну, що зарплата посадовців має відповідати їхнім конкретним результатам роботи. Це має бути чітка і прозора система", - написала вона.
Новосад визнала, що в Україні досі існує значний розрив у доходах людей.
"Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно", - сказала міністр.
Користувачі мережі в цілому позитивно сприйняли нинішнє пояснення Новосад.
Новосад відповіла на скандал із зарплатою (Фото: Скрін коментарів facebook.com/anja.novosad)