Новосад незадоволена своєю зарплатою: скандал отримав продовження

Анна Новосад висловилася про свою зарплату на посаді міністра освіти і науки України та зізналася, що сума її не зовсім влаштовує як молоду людину, яка думає про майбутнє, заощадження та пенсію, і через деякий час вона не зможе жити в Києві на такий оклад.

Висловлювання міністра в останньому інтерв'ю викликало в мережі масу критичних коментарів та докорів, що більшість громадян отримує значно менше, ніж державні топ-чиновники.

Нагадаємо, що згідно з оприлюдненою Кабміном інформацєю про заробітну плату членів уряду, Новосад в грудні отримала 138 412 грн, де надбавка - 42 412 грн і премія 96 тис. грн. У вересні її зарплата склала 38 288 грн, у жовтні - 37 981 грн, у листопаді - 39 103 грн. Таким чином, середня зарплата міністра за 2019 рік склала 63 446 грн.

Новосад після скандальної розповіді про свою зарплату відреагувала на хвилю обурення і пояснила, що дійсно невдало сформулювала думку.

"Зважаючи на дискусію навколо окремих цитат з мого інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", хочу дещо пояснити. Для мене посада міністра - це точно не спосіб отримання великих статків", - написала міністр у Facebook.

Вона наголосила, що намагається реалізувати обіцянки, дані урядом.

"Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям", - розповіла Новосад і уточнила, що її не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя із 30-річним стажем у 8 тис, чи робота науковців на 0,75 ставки.

Міністр стверджує, що зростання заробітних плат освітян та науковців є однією з ключових завдань уряду в рамках реформ.

"При цьому я підтримую позицію Кабміну, що зарплата посадовців має відповідати їхнім конкретним результатам роботи. Це має бути чітка і прозора система", - написала вона.

Новосад визнала, що в Україні досі існує значний розрив у доходах людей.

"Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно", - сказала міністр.

Користувачі мережі в цілому позитивно сприйняли нинішнє пояснення Новосад.

Аня, ринкові умови праці - це справедливий і правильний індикатор. Але ти доросла людина і в першу чергу погодилася на запропоновані умови співпраці. А з твоїх заяв можна зробити висновок, що твоя поведінка в цьому випадку виглядає не дорослою. Якщо є дискомфорт, завжди можна піти в бізнес або створити бізнес. Але в бізнесі жорсткі вимоги до здібностей, експертизи та результатів роботи, а не їх імітації і піару. Дякую.

Аня, хочу підтримати тебе у своїй заяві, що 36 тис грн - це мало для міністра. Треба брати до уваги індексацію витрат - в Києві жити дорожче, ніж в будь-якому іншому місті України. На мою думку, зарплата міністра повинна бути високою - 10000 тис грн мінімум. Зарплата вчителя - індексується (прив'язана до місця проживання): від 20 000 грн в регіонах і до 30 000-40 000 грн в Києві.

Аня, бажаю тобі вийти після цього непорозуміння, роздутого на базі інтерв'ю більш сильною, впевненою, популярною і конвертувати хайп на досягнення поставлених тобою професійних цілей.

Новосад відповіла на скандал із зарплатою (Фото: Скрін коментарів facebook.com/anja.novosad)