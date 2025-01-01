У новорічну ніч над Україною побачили незвичне явище: дивовижні фото

В ніч на 1 січня в Україні зафіксували незвичне явище для наших широт - неймовірної краси північне сяйво. Фотографії, які з'явилися у соціальних мережах, були зроблені з гори Острій біля Косова, близько 1:30 ночі.

Полярне сяйво або північне сяйво - це атмосферне оптичне явище, свічення (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, що виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети з зарядженими частинками сонячного вітру.

Полярне сяйво на Івано-Франківщині (фото: t.me/zahidwtf_official)

Кожне таке явище має неповторну гаму через мінливість хімічного складу атмосфери та погодних факторів.

Коли за північним сяйвом спостерігають з Землі, воно проявляється у вигляді загального, але швидко мінливого світіння неба або променів, смуг, корон, "завіс". Тривати полярне сяйво може від десятків хвилин і до кількох діб.

Варто зазначити, що найчастіше полярні сяйва з'являються під час сильних магнітних бур. А прогнози космічної погоди вказують, що останні три дні бушує сильна магнітна буря з К-індексом 7.

Крім того, українці у соцмережах активно діляться фотографіями неймовірно красивого заходу сонця ввечері 1 січня - небо стало від яскраво-рожевого до темно-червоного.

Небо над різними областями Україні ввечері 1 січня 2025 року (фото: телеграм-канал "Львівський дощ", "Типовий Львів")

І це також пов'язано з погодою - в Україні сьогодні дуже сильний вітер і різке підвищення температури.