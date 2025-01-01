В новогоднюю ночь над Украиной увидели необычное явление: удивительные фото

В ночь на 1 января в Украине зафиксировали необычное явление для наших широт - невероятной красоты северное сияние. Фотографии, которые появились в социальных сетях, были сделаны с горы Острий возле Косова, около 1:30 ночи.

Полярное сияние или северное сияние - это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Полярное сияние на Ивано-Франковщине (фото: t.me/zahidwtf_official)

Каждое такое явление имеет неповторимую гамму из-за изменчивости химического состава атмосферы и погодных факторов.

Когда за северным сиянием наблюдают с Земли, оно проявляется в виде общего, но быстро меняющегося свечения неба или лучей, полос, корон, "завес". Длиться полярное сияние может от десятков минут и до нескольких суток.

Стоит отметить, что чаще всего полярные сияния появляются во время сильных магнитных бурь. А прогнозы космической погоды указывают, что последние три дня бушует сильная магнитная буря с К-индексом 7.

Кроме того, украинцы в соцсетях активно делятся фотографиями невероятно красивого заката вечером 1 января - небо стало от ярко-розового до темно-красного.

Небо над разными областями Украины вечером 1 января 2025 года (фото: телеграм-канал "Львовский дождь", "Типичный Львов")

И это также связано с погодой - в Украине сегодня очень сильный ветер и резкое повышение температуры.