На Новий рік Землю охопить потужна магнітна буря: голови будуть боліти у всіх

Новий рік 2025 Земля зустріне не лише зі святковими столами та вогниками ялинок, а й з космічними потрясіннями. Потужна магнітна буря очікується на 31 грудня та 1 січня, і вона може вплинути на самопочуття багатьох людей.

Що відомо про магнітну бурю в останній день року та як можна захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли очікується магнітна буря

За словами експертів, 31 грудня та 1 січня очікується значна геомагнітна активність, викликана серією сонячних спалахів класу X та M. Науковці прогнозують, що нашу планету охопить магнітна буря рівня G2-G3 (K-індекс 6-7), а це - буря червоного рівня з високою потужністю.

Магнітні бурі такої потужності можуть впливати на здоров'я людини, викликаючи головні болі, слабкість, сонливість та інші симптоми погіршення здоров'я.

Крім того, бурі червоного рівня можуть викликати збій у роботі джерел зв'язку: супутників, GPRS, мобільного та радіо зв'язку.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність мінлива і ситуація може змінюватися до декількох разів на добу. Потужні щоденні спалахи на Сонці можуть призводити як до зменшення активності, так і до виникнення затяжних магнітних бур.

Магнітна буря 31 грудня (скриншот)

Причина виникнення магнітних бур

На Сонці щоденно відбуваються спалахи, як потужні, так і помірні. І під час таких спалахів у простір викидається велика кількість заряджених частинок енергії (протони та електрони), які мають здатність швидко рухатися у просторі.

Коли вони досягають атмосфери Землі, виникає взаємодія з магнітним полем нашої планети. Через це виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями.

Вплив магнітної бурі на людину

Помірні та слабкі магнітні бурі люди переважно не відчувають, виключення - люди більш чутливі до змін погоди та магнітних коливань. Потужні магнітні бурі (з К-індексом 5 та вище) відчуває більшість людей на планеті.

Такі бурі впливають на самопочуття людини та можуть викликати погіршення самопочуття, пригнічений настрій та сонливість.

Найчастіші симптоми:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Нудота

Зниження працездатності та концентрації

Швидка втома

Сонливість вдень, слабкість

Агресивність, дратівливість, тривожність

Перепади настрою

Апатія, депресивні стани

Біль у м'язах

Проблеми з серцево-судинною системою

За останні роки вчені провели чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на здоров'я людини й частина таких досліджень цей взаємозв'язок підтверджують. У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погане почуття та звертаються за допомогою лікарів.

Наприклад, одне з досліджень показує, що магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності та концентрації та підвищення тривожності й дратівливості.

Як підготуватися

Слідкуйте за станом здоров'я: намагайтеся більше відпочивати, уникати стресу й дотримуватися правильного режиму сну.

Вживайте більше води та легку їжу, щоб зменшити навантаження на організм.

Для людей із хронічними захворюваннями важливо мати під рукою необхідні ліки.

Обмежте використання гаджетів і спробуйте провести більше часу в вільній атмосфері.

Також лікарі радять утримуватися від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі.

Необхідно дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення, робити прогулянки.