На Новий рік Землю охопить потужна магнітна буря: голови будуть боліти у всіх
Новий рік 2025 Земля зустріне не лише зі святковими столами та вогниками ялинок, а й з космічними потрясіннями. Потужна магнітна буря очікується на 31 грудня та 1 січня, і вона може вплинути на самопочуття багатьох людей.
Що відомо про магнітну бурю в останній день року та як можна захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли очікується магнітна буря
За словами експертів, 31 грудня та 1 січня очікується значна геомагнітна активність, викликана серією сонячних спалахів класу X та M. Науковці прогнозують, що нашу планету охопить магнітна буря рівня G2-G3 (K-індекс 6-7), а це - буря червоного рівня з високою потужністю.
Магнітні бурі такої потужності можуть впливати на здоров'я людини, викликаючи головні болі, слабкість, сонливість та інші симптоми погіршення здоров'я.
Крім того, бурі червоного рівня можуть викликати збій у роботі джерел зв'язку: супутників, GPRS, мобільного та радіо зв'язку.
Варто зазначити, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність мінлива і ситуація може змінюватися до декількох разів на добу. Потужні щоденні спалахи на Сонці можуть призводити як до зменшення активності, так і до виникнення затяжних магнітних бур.
Магнітна буря 31 грудня (скриншот)
Причина виникнення магнітних бур
На Сонці щоденно відбуваються спалахи, як потужні, так і помірні. І під час таких спалахів у простір викидається велика кількість заряджених частинок енергії (протони та електрони), які мають здатність швидко рухатися у просторі.
Коли вони досягають атмосфери Землі, виникає взаємодія з магнітним полем нашої планети. Через це виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями.
Вплив магнітної бурі на людину
Помірні та слабкі магнітні бурі люди переважно не відчувають, виключення - люди більш чутливі до змін погоди та магнітних коливань. Потужні магнітні бурі (з К-індексом 5 та вище) відчуває більшість людей на планеті.
Такі бурі впливають на самопочуття людини та можуть викликати погіршення самопочуття, пригнічений настрій та сонливість.
Найчастіші симптоми:
- Головний біль
- Мігрень
- Туман в голові
- Нудота
- Зниження працездатності та концентрації
- Швидка втома
- Сонливість вдень, слабкість
- Агресивність, дратівливість, тривожність
- Перепади настрою
- Апатія, депресивні стани
- Біль у м'язах
- Проблеми з серцево-судинною системою
За останні роки вчені провели чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на здоров'я людини й частина таких досліджень цей взаємозв'язок підтверджують. У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на погане почуття та звертаються за допомогою лікарів.
Наприклад, одне з досліджень показує, що магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності та концентрації та підвищення тривожності й дратівливості.
Як підготуватися
Слідкуйте за станом здоров'я: намагайтеся більше відпочивати, уникати стресу й дотримуватися правильного режиму сну.
Вживайте більше води та легку їжу, щоб зменшити навантаження на організм.
Для людей із хронічними захворюваннями важливо мати під рукою необхідні ліки.
Обмежте використання гаджетів і спробуйте провести більше часу в вільній атмосфері.
Також лікарі радять утримуватися від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі.
Необхідно дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення, робити прогулянки.
Раніше ми писали про те, коли будуть магнітні бурі у січні.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NOAA, Інститут геофізики НАН України, Космічний прогноз Лабораторії сонячної астрономії (NASA), Meteoagent.
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