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Північне сяйво над Україною. Чому воно виникло: пояснення науковців

Неділя 05 листопада 2023 20:43
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Північне сяйво над Україною. Чому воно виникло: пояснення науковців Північне сяйво "Аврора" (фото із соціальних мереж)
Автор: Поліна Іваненко

Ввечері 5 листопада українці могли спостерігати дуже рідкісне явище. В небі над багатьма областями з'явилися північне сяйво "Аврора".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому з'явилося північне сяйво та як саме таке явище пояснюють науковці.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Київський клуб аматорів астрономії Astropolis, Центр прогнозування космічної погоди, Вікіпедія.

Що таке північне сяйво

Північне сяйво (або аурора) - це природне явище, коли у верхніх шарах атмосфери Землі виникають світлові відблиски у вигляді плям або смуг, які мають різні кольори і зазвичай спостерігаються неподалік від полярних регіонів.

Вони виникають завдяки взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі і зарядженими частинками, що врівноважуються у верхній атмосфері, і надають цьому явищу неймовірну красу.

Північне сяйво над Україною. Чому воно виникло: пояснення науковців

Північне сяйво "Аврора" (фото із соціальних мереж)

Чому над Україною з'явилося північне сяйво

Річ у тому, що декілька днів тому на Сонці стався викид корональної маси. А нещодавно цей викид досяг Землі. Цього разу, що стається вкрай рідко, внаслідок дуже сильної магнітної бурі сяйво можна спостерігати і над Україною.

Північне сяйво над Україною. Чому воно виникло: пояснення науковцівМапа розташування та інтенсивності полярного сяйва (скріншот)

Як північне сяйво пов'язано з магнітними бурями

Північне сяйво пов'язане з магнітними бурями через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер - це потік заряджених частинок, які викидаються з Сонця у простір. Ці частинки включають електрони, протони та інші іони.

Під час магнітних бур сонячний вітер може бути особливо активним, і великі кількості заряджених частинок викидаються в простір у вигляді сонячних вибухів і корональних мас-викидів. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони взаємодіють з магнітним полем Землі і можуть викликати різні явища, включаючи магнітні бурі.

Північне сяйво над Україною. Чому воно виникло: пояснення науковців

Північне сяйво "Аврора" над Україною (фото із соціальних мереж)

Під час магнітних бур магнітна активність нашої планети збільшується, і це може призвести до збільшення інтенсивності північного сяйва. Як результат, північне сяйво може бути більш яскравим і розгорнутим під час магнітних бур.

Раніше вже з'явилося більше неймовірних фото північного сяйва над Україною.

Також ми розповідали, що відомого журналіста застрелили під час прямого ефіру.

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