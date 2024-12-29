Новорічний десерт "Мандарини в снігу" без випічки: рецепт, який здивує усіх!

Що потрібно для десерту "Мандарини в снігу"

Для того, щоб приготувати десерт з мандаринами на Новий рік, знадобляться такі продукти:

вода - 100 мл

мандарини - 5 шт.

сметана - 800 г

цукор - 180 г

желатин - 25 г

ванілін - дрібка

Як готувати "Мандарини в снігу"

Для того, щоб приготувати десерт "Мандарини в снігу", підготуйте желатин, який буде основним інгредієнтом для желе. Пересипте желатиновий порошок в невелику миску та залийте водою. Для цього слід використовувати холодну рідину.

Ретельно перемішайте суміш та залиште миску на якийсь час, щоб желатин увібрав воду. Тим часом підготуйте мандарини для желейного десерту.

Фрукти необхідно якісно очистити від шкірки та білих волокон. Нарізати мандарини не потрібно.

Як готувати десерт "Мандарини в снігу" (скриншот / Смачно та гарно вдома)

Для приготування желе перекладіть сметану в глибоку миску. Додайте звичайний цукор та перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції та повного розчинення цукру.

Після цього розтопіть желатин в мікрохвильовці, щоб він був рідким. Водночас важливо не доводити желатин до кипіння.

Зачекайте, доки желатин охолоне, після чого перелийте його до сметанної маси. Також додайте ванілін - він надасть десерту приємного аромату. Знову ретельно перемішайте суміш для желе.

Для того, щоб отримати оригінальну форму десерту, знадобиться порожня та чиста пластикова пляшка. Потрібно зрізати верх пляшки так, щоб перетворити її на великий стакан.

Налийте в пляшку невелику кількість сметанної суміші та поставте желе в холодильник на 30 хвилин, до застигання. Мандарини потрібно нанизати на паличку для суші або соломинку.

Поставте паличку з мандаринами в центр пляшки з желе. Для того, щоб фрукти не змістилися, верхню частину палички можна додатково зафіксувати канцелярськими гумками.

Як готувати десерт з мандаринами (скриншот / Смачно та гарно вдома)

Якщо сметанне желе за цей час встигло застигнути, його можна злегка розтопити в мікрохвильовці. Залийте мандарини сметанною сумішшю та легенько постукайте по пляшці, щоб уникнути пухирців повітря.

Поставте желе в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. Після цього розріжте пляшку, а желе з мандаринами наріжте на кружальця.