Закуски на Новий рік, які вразять всіх: три простих рецепти

Легкі страви та закуски - неодмінна частина новорічного столу та доповнення до ситних страв. Проте замість звичних бутербродів можна приготувати креативні новорічні закуски.

Про те, які три незвичні і смачні закуски можна приготувати на Новий рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Закуска з рибою

Закуска з рибою (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того, щоб приготувати закуску з рибою та сиром, потрібні такі продукти:

риба солена - 70 г

сир вершковий - 250 г

оливки - 2 ст. л.

цибуля солодка (маленька) - 0,5 шт.

Як готувати закуску з рибою

Для того, щоб приготувати закуску з рибою та сиром, викладіть сир невеликими мазками на плоску тарілку. Або можна одразу намастити масу на крекери або грінки.

Наріжте слабосолону рибу на тонкі скибки. З оливок потрібно злити рідину, а потім розрізати їх навпіл.

Почистьте цибулю та наріжте її на невеликі кубики. Викладіть на сир цибулю, рибу та оливки. Після цього закуска готова.

Сирний рулет з горіхами

Рулет з горіхами (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Щоб приготувати рулет з горіхами, необхідні ці інгредієнти

вино або вода - 1/3 склянки

крем-сир - 200 г

сир брі - 70 г

хамон - 50 г

цибуля (маленька) - 1 шт.

суміш горіхів, ягід та сухофруктів - 50 г

масло - 1 ст. л.

олія - 1 ч. л.

цукор - 1 ч. л.

Як готувати рулет з горіхами

Для того, щоб приготувати сирний рулет з горішками та сухофруктами, заздалегідь дістаньте сир з холодильника - так легше поєднати інгредієнти.

Спершу потрібно почистити та нарізати кружальцями цибулю. Потім обсмажте її в олії до золотистого кольору.

Щоб цибуля була солодкою, в процесі смаження додайте масло та цукор, а потім, коли цибуля зарум'яниться, влийте вино або воду. Накрийте пательню кришкою та тушкуйте цибулю близько 20 хвилин.

Тим часом подрібніть горішки та сухофрукти. Наріжте хамон на маленькі шматочки; за бажанням його можна змінити на прошуто або балик. Змішайте два види сиру, перем'явши масу виделкою, всипте хамон, додайте цибулю.

Ретельно перемішайте масу. Щоб сформувати рулет, застеліть робочу поверхню харчовою плівкою, викладіть сирну масу та загорніть плівку в "цукерку". Покладіть рулет в морозилку на 15 хвилин, а потім присипте горіхами та сухофруктами.

Такий рулет можна нарізати на шматочки та намащувати масою крекери або грінки.

Сирний рулет з салямі

Сирний рулет з салямі (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для приготування рулету з салямі потрібні наступні продукти:

крем-сир - 150 г

салямі - 80-90 г

оливки - 40 г

зелена цибуля - 2 стеблини

зелень - декілька гілочок

часник сушений - 1/2 ч.л

Як готувати рулет з салямі

Для того, щоб приготувати таку незвичну закуску, промийте зелень, обсушіть її та подрібніть ножем. Оливки потрібно нарізати на невеликі шматочки, а салямі - на тонкі кружальця.

Застеліть робочу поверхню харчовою плівкою, викладіть салямі. В окремій мисці змішайте сир з зеленню та часником, рівномірно викладіть масу на салямі.

Присипте поверхню оливками та сформуйте рулет, загорнувши харчову плівку. Покладіть рулет в холодильник на деякий час, а потім наріжте на скибки та розкладіть на грінки чи крекери.