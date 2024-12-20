Картопляний вулкан: як приготувати кулінарний шедевр на Новий рік

Картопляний "Вулкан" надзвичайно простий в приготуванні. Проте ця загорнута в бекон картопля неодмінно здивує всіх гостей, особливо дітей, оригінальністю.

Про те, як готувати картопляний вулкан на Новий рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba .

Що потрібно для картопляного вулкана

Для того, щоб приготувати картопляний вулкан на Новий рік, знадобляться такі продукти:

картопля - 8 шт.

сир моцарела - 150 г

бекон - 8 широких слайсів

сіль - до смаку

перець чорний мелений - до смаку

розмарин - гілочка

Як готувати картопляний вулкан

Щоб приготувати картопляний вулкан, картоплю потрібно ретельно вимити та почистити, щоб видалити весь бруд. Розігрійте духовку до 180 градусів.

Кожну картоплину загорніть у фольгу та покладіть на деко. Запікайте картоплю протягом 45-50 хвилин. Втім, тривалість запікання може відрізнятися від особливостей духовки. Тому, щоб переконатися, що картопля готова, проштрикніть бульбу виделкою - якщо це легко вдається, картопля вже готова.

Обережно зніміть фольгу, а потім відріжте кінчики картоплин так, щоб картопля стояла вертикально. Зачекайте, доки картопля буде теплою, а не гарячою, а тоді видаліть серединку чайною ложкою. Проте важливо не зруйнувати дно та стінки "вулкану", їхня товщина має бути приблизно 1 см.

Підсоліть та поперчіть картоплю до смаку. Натріть або наріжте на невеликі шматочки моцарелу, начиніть картоплю так, щоб зробити гірку з сиру над картоплею.

Не варто переживати, що начинки буде забагато - після розплавлення сир зменшується, перетворюючись на "лаву". За бажанням можна додати томатну пасту з помідорами.

Обгорніть кожну картоплину скибкою бекону. Важливо, щоб вони не були занадто товстими - інакше краї бекону доведеться з'єднувати зубочисткою.

Обережно поставте картопляні вулкани на деко та випікайте протягом 15-20 хвилин, в розігрітій до 200 градусів в духовці. Тим часом розмарин потрібно помити, обсушити та подрібнити. Присипте гарячу картоплю розмарином - і одразу подавайте картопляний вулкан до столу.