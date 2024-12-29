Новогодний десерт "Мандарины в снегу" без выпечки: рецепт, который удивит всех!

Что нужно для десерта "Мандарины в снегу"

Для того, чтобы приготовить десерт с мандаринами на Новый год, понадобятся такие продукты:

вода - 100 мл

мандарины - 5 шт.

сметана - 800 г

сахар - 180 г

желатин - 25 г

ванилин - щепотка

Как готовить "Мандарины в снегу"

Для того, чтобы приготовить десерт "Мандарины в снегу", подготовьте желатин, который будет основным ингредиентом для желе. Пересыпьте желатиновый порошок в небольшую миску и залейте водой. Для этого следует использовать холодную жидкость.

Тщательно перемешайте смесь и оставьте миску на некоторое время, чтобы желатин впитал воду. Тем временем подготовьте мандарины для желейного десерта.

Фрукты необходимо качественно очистить от кожуры и белых волокон. Нарезать мандарины не нужно.

Как готовить десерт "Мандарины в снегу" (скриншот / Смачно та гарно вдома)

Для приготовления желе переложите сметану в глубокую миску. Добавьте обычный сахар и перемешайте ингредиенты до однородной консистенции и полного растворения сахара.

После этого растопите желатин в микроволновке, чтобы он был жидким. При этом важно не доводить желатин до кипения.

Подождите, пока желатин остынет, после чего перелейте его в сметанную массу. Также добавьте ванилин - он придаст десерту приятный аромат. Снова тщательно перемешайте смесь для желе.

Для того, чтобы получить оригинальную форму десерта, понадобится пустая и чистая пластиковая бутылка. Нужно срезать верх бутылки так, чтобы превратить ее в большой стакан.

Налейте в бутылку небольшое количество сметанной смеси и поставьте желе в холодильник на 30 минут, до застывания. Мандарины нужно нанизать на палочку для суши или соломинку.

Поставьте палочку с мандаринами в центр бутылки с желе. Для того, чтобы фрукты не сместились, верхнюю часть палочки можно дополнительно зафиксировать канцелярскими резинками.

Как готовить десерт с мандаринами (скриншот / Смачно та гарно вдома)

Если сметанное желе за это время успело застыть, его можно слегка растопить в микроволновке. Залейте мандарины сметанной смесью и легонько постучите по бутылке, чтобы избежать пузырьков воздуха.

Поставьте желе в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. После этого разрежьте бутылку, а желе с мандаринами нарежьте на кружочки.