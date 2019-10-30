Как будем отдыхать на Новый год 2020: появился календарь

На Новый год 2020 и Рождество украинцы будут отдыхать по несколько дней подряд благодаря переносу рабочих дней. Такой график уже утвержден правительством. Сколько будем отдыхать на зимние праздники - в материале Styler.

Так, рабочие 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) будут перенесены на 21 и 28 декабря. Таким образом, украинцам придется отработать две субботы накануне Нового года.

Но на праздник можно будет отдохнуть четыре дня подряд - с воскресенья, 29 октября, до среды 1 января.

Что касается Рождества, то здесь тоже планируется четыре праздничных дня: с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

А вот понедельник, 6 января, нужно будет отработать в субботу, 11 января.

Не стоит забывать об еще одном важном празднике, который недавно также стал выходным днем - католическом Рождестве, 25 декабря.

Таким образом, в декабре и январе у украинцев будет по 21 рабочему дню и по 10 выходных. И среди рабочих дней три попадут на субботу.

Выходные на Новый год и Рождество в Украине (календарь: fakty.com.ua)