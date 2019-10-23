Выходные на Новый год: Кабмин утвердил перенос рабочих дней

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы будут отдыхать с 29 декабря по 1 января, а также с 4 по 7 января

Кабинет министров Украины одобрил перенос рабочих дней в январе 2020 года на период празднования Нового года и Рождества. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает РБК-Украина.

Согласно распоряжению, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году 7 января - Рождества - руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется перенести в 2020 году рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января. Речь идет о работниках, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

Фото: распоряжение Кабмина

Примечательно, что в начале года правительство утвердило дополнительные выходные в 2019 году. В частности, перенесены рабочие дни с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, а также со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Таким образом, на новогодние и рождественские праздники украинцы будут отдыхать с 29 декабря по 1 января включительно, а также с 4 по 7 января 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 октября Украина переходит на зимнее время.