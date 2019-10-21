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Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 10:25
Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные и рабочие дни в ноябре 2019 в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Сколько рабочих дней будет в ноябре 2019 - читайте на Styler

Для украинцев ноябрь один из немногих месяцев календаря, в котором нет дополнительных бонусов в виде праздничных выходных. Не станет исключением и ноябрь 2019 года.

Сколько будет выходных и рабочих дней для украинцев в ноябре - в материале Styler.

Стоит отметить, что с 2015 года осень перестала быть единственным сезоном, в котором не предусмотрены дополнительные выходные. Ведь уже четыре года подряд мы празднуем День защитника Украины на Покрову, 14 октября.

Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные и рабочие дни в ноябре 2019 в Украине (фото: pixabay.com)

Но ноябрь для украинцев, едва ли не самый сложный месяц в году - до Нового года еще далеко, часы перевели, а дневной свет можно видеть только через окно офиса, так как приход на работу и уход с нее происходит впотемках.

В ноябре будет такое количество выходных и рабочих дней:

  • рабочие дни - 21,
  • выходные дни - 9,
  • коротких дней и государственных праздников не будет.

Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные и рабочие в Украине на 2019 год (фото: telegraf.com.ua)

К слову, стало известно, когда в Украине закончится бабье лето, придут дневные морозы и будет мести дождь со снегом.

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