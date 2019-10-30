Як будемо відпочивати на Новий рік 2020: з'явився календар

На Новий 2020 рік і Різдво українці будуть відпочивати по кілька днів поспіль завдяки перенесенню робочих днів. Такий графік вже затверджено урядом. Скільки будемо відпочивати на зимові свята - в матеріалі Styler.

Так, робочі 30 і 31 грудня (понеділок і вівторок) будуть перенесені на 21 та 28 грудня. Таким чином, українцям доведеться відпрацювати дві суботи напередодні Нового року.

Але на свято можна буде відпочити чотири дні поспіль - з неділі, 29 жовтня, до середи, 1 січня.

Що стосується Різдва, то тут теж планується чотири святкових дні: з суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.

А ось понеділок, 6 січня, потрібно буде відпрацювати в суботу, 11 січня.

Не варто забувати про ще одне важливе свято, яке нещодавно також стало вихідним днем - католицьке Різдво, 25 грудня.

Таким чином, у грудні та січні у українців буде по 21 робочому дню і по 10 вихідних. І серед робочих днів три потраплять на суботу.

Вихідні на Новий рік і Різдво в Україні (календар: fakty.com.ua)