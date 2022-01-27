Новогодние китайские пельмени цзяоцзы: известный кулинар дал оригинальный рецепт

Как рассказал кулинар, в Китае существует сотни разновидностей пельменей. А цзяоцзы легко узнаются по своей форме – они похожи на продолговатый месяц. В переводе их название звучит, как треугольные пельмени.

Пельмени в Китае делают из тонкого пресного теста, а начинка может быть мясная или овощная. Их варят, готовят на пару, жарят или запекают. Также используют для супа.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 260 г (2 стакана)

Грибы (шиитаке, вешенки, шампиньоны) – 200 г

Яйца – 4 шт.

Зеленый лук – 0,5 пучка

Шпинат – 1 пучок

Кунжутное масло, зира, соевый соус

Для соуса: соевый соус, рисовый уксус, кориандр, чеснок, имбирь, острый перец, коричневый сахар

Способ приготовления:

Грибы вымыть, очистить от мусора и земли и мелко нарезать. Зеленый лук нарезать как для салата. Шпинат помыть, оторвать грубые стебли, а листья нарвать пальцами на клочки.

На сковороде разогреть 2-3 ст. ложки кунжутного масла. Можно заменить соевым, кукурузным или оливковым.

В разогретом масле обжарить грибы и перемешивать их лопаткой. 3-4 минут будет достаточно. Положить грибы так, чтобы масло стекло обратно в сковородку.

Яйца выпустить в пиалу и основательно взболтать вилкой, как для омлета. Потом вливать яйца, постоянно помешивая на разогретую сковородку. Как только они свернутся, лопаткой отделить от дна сковородки – должно получиться подобие каши.

Добавляем к яйцам нарезанный лук, перемешиваем. Через две минуты добавляем шпинат. Доливаем 2-3 ст. ложки воды и тушим 2-3 минуты, постоянно помешиваем.

Зелень должна потерять упругость и полностью соединиться с яйцами. Крупные комки нужно разбивать лопаткой. Смесь должна выйти зернистая с небольшими комочками.

Далее к яйцам добавляем грибы, 1-2 ст. ложки соевого соуса и по вкусу – молотый кориандр и молотую зиру. Перемешать и тушить еще 2-3 минуты.

Готовую начинку нужно разложить на тарелку и дать ей полностью остыть.

Для теста берем обычную мягкую пшеничную муку высшего качества. Просеиваем и добавляем 160-170 мл теплой воды. Начинаем замешивать тесто.

Тесто должно быть плотным, не липнуть к рукам. Муку можно добавлять порциями, чтобы вышло тесто нужной плотности. Никаких других ингредиентов добавлять не нужно.

Раскатываем тесто в ленту толщиной до 1 мм, вырезаем кружки диаметром 8-9 см. Лишнее собираем и снова повторно раскатываем тесто. Вам понадобится 30-40 таких кружков.

При лепке пельменей вам понадобится миска с водой – чтобы окунать пальцы и смазывать край теста перед запечатыванием. На каждый кружок нужно положить 1-2,5 ч. ложки фарша.

Смазать мокрым пальцем край теста с одной стороны и сложить тесто в виде полукруга, чтобы начинка была закрыта. Слегка сжать пальцами тесто по полукругу, чтобы тесто не раскрывалось.

В таком виде цзяоцзы похожи на украинские вареники. Пальцами нужно взять пельмень посредине сложенных краев теста и сделать складку.

Далее пельмени отвариваем или готовим на пару.

Соус для цзяоцзы

Чистим 4-5 зубчиков чеснока и кусочек имбиря. С помощью пресса превращаем все это в кашицу. Добавляем острый перец грубого помола, 1 ч. ложку коричневого сахара, 2-3 шепотки молотого кориандра. Хорошо все перемешиваем и вливаем 1 ст. ложку рисового уксуса.

Потом добавляем 4-5 ст. ложек соевого соуса, перемешиваем и даем сахару раствориться.